PURSAKLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN :



İLANEN DUYURULUR.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



YEŞİLOVA Mah. 51 Ada 1,3,4 parseller, 33 ada 5,6 parseller, 21 ada 8 parsel, 951 ada 2 parsel ayrıca YEŞİLYURT Mah. 879 Ada 38 parsel, 840 Ada 3,4 parseller, 904 ada 13 parsellerdekitamamı/hissesi elbirliği halinde Halil İbrahim ŞAHİN: BABAOĞLAN oğlu, Nadir ŞAHİN: BABAOĞLAN oğlu, Mehmet ŞAHİN: BABAOĞLAN oğlu, Ayşe KINACI: EŞREF kızı, Bülent TEZCAN: HACI MEHMET oğlu, Hatice KOÇ: KADİR kızı, Sevtap KOÇ: MEHMET kızı, Gülsüm TEMİZ: MEHMET kızı, Rukiye ŞİMŞEK: MEHMET kızı, Fatma Mayuk DAĞLI: MEHMET kızı, Zeynep MAYUK: MEHMET kızı, Zehra GENÇER: KADİR kızı, Necla YILDIRIM: KADİR kızı, Müzeyyen ARSLAN: ABDULLAH kızı, Nihal KARATEPE: ABDULLAH kızı, Ferhat HIZAL: ABDULLAH oğlu, Abdullah HIZAL: EYYÜP oğlu, Belkizar KÖSE: NAZİM kızı, Davut ÇELİK: NAZIM oğlu, Mehmet ÇELİK: NAZIM oğlu, Kadir ŞAHİN: FAHRİ oğlu,Metin ŞAHİN: FAHRİ oğlu, Mustafa ŞAHİN: FAHRİ oğlu, Sevim ŞAHİN: DURSUN kızı adlarına kayıtlı iken; YENİMAHALLE 6. NOTERLİĞİ'nden verilen 18.05.2023 tarihli ve 10277 sayılı veraset belgesine istinaden 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.



Bu nedenle yukarıda açıklanan mirasçılar bu ilanın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.18/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01912653

