Örnek No:55*

T.C.

VAKFIKEBİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, Çeşme Yanı Mevkii, 406 Ada, 17 Parsel,Taşınmaz kısmen fındıklıktır. Çarşıbaşı İlçe şehir merkezine 3 km mesafededir. Karadeniz sahil yoluna 1 km mesafededir.

Adresi : Kerem Mahallesi, Çeşme Yanı Mevkii Çarşıbaşı / TRABZON

Yüzölçümü : 2.306,66 m2 İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.430.129,20 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:18

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, Yalı Toprağı Mevkii, 575 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın tamamı fındıklıkl vasfındadır. Şehir merkezine 2 km uzaklıkta karadeniz sahil yoluna sınırdır. Parsel üzerinde bodrum kat yarım, üzerine inşa edilmiş zemin kat yer alır. binanın dış ve iç duvarları yapılmış, sıvalar kısmen yapılmış, çatısı yoktur. pencere ve kapı d oğramaları yoktur, basit bir onarımla depo olarak kullanılabilir.

Adresi : Kerem Mahallesi, Yalı Toprağı Mevkii Çarşıbaşı / TRABZON

Yüzölçümü : 3.487,41 m2 İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.324.388,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:28

#ilangovtr Basın no ILN01908322