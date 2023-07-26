Örnek No:55* T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/77 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İİstanbul İl, Şile İlçe, KIZILCAKÖY Mahalle/Köy, AYDERE Mevkii, 0 Ada, 795 Parsel, Satışa konu taşınmazın niteliği: Hamtoprak, hissedarı:Borçlu: M?...K?...,(TC No:61???64),Arsa hisse pay/payda: 80/200, arsa hisse miktarı: 1.379,04m².Borçlu hissesi üzerinde takyidatlar: (Beyan: 3402 S.K.? nun 22/2-a bendi uygulamasına tabidir), (Şerh:Hissesi üzerinde haciz şerhleri belirtilmiştir).795 nolu parselin Kuzeyi: Dere ile,Doğusu:Dere ile,Güneyi:1168 parsel ile,Batısı:Dere ile çevrilidir. Üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yapı ve tesis ile dikili ekonomik değerde ağaç bulunmadığı görüldü.Sık olarak yabani ve doğal şartlarda uzun boylu ekonomik değeri olmayan yabani ağaçlar,çalı türü bitkiler görüldü.Parselin bulunduğu yeri: Güneyden Şile-İstanbul ana asfaltına (Şile Yolu Caddesi):350mt,Kuzeyden Karadeniz?e:650mt,Doğudan Şile merkezine:6km. mesafededir.Parsel Kızılcaköy Mahallesi yerleşik alanı dışında, merkezin kuzey yönünde,1km mesafededir.Güney/kuzey yönünde yaklaşık %5/10 eğimlidir.Bulunduğu yere yol bağlantısı bulunmadığından ulaşım imkanı bulunmamaktadır.Tapuda vasfı :Ham toprak olup;Taşınmazın vasıf incelemesi; 7951 nolu parsel tapuda Tarla vasıflıdır.Yargıtay İçtihatlarında tanımlandığı gibi: 17.04.1998 tarih, 1996/3 Esas,1998/1 Kararına uygun olarak uygulama imar planları bulunan kıymet takdiri yapılan: 795 nolu parselin 1/1000 ölçekliimar planı alanı içinde kaldığı, yapı adasında-planda:? TURİZM TESİS ALANINDA? kaldığı görülmüş olup arz birim fiyatı değerlendirilmesinde arsa vasfına göre yapıldı. Plan örneği incelemesi:795 nolu parselin paftasında kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.Plan uygulaması yapılabilmesi için 3194 S.İmar K.?da tanımlanan yönetmelik hükümlerine göre;Kadastral yol bağlantısı sağlanması halinde imar uygulaması yapılacağı belirtilmiştir.Alt yapı hizmet durumu:Bölgede yapılan incelemede 795 nolu parsel gelişme alanında kalmaktadır. Çevresinde herhangi bir imar uygulaması yapılmamıştır.Ulaşım,yol bağlantısı,içme suyu, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon ve Belediye çevre temizlik hizmetleri getirilmemiş durumda ve parsel halen bu hizmetlerden faydalanmamaktadır.TAŞINMAZ TOPLAM 3.447,60m2'dir. BORÇLU HİSSESİNE DÜŞEN 1.379,04 m2'dir. BORÇLUNUN 80/200 HİSSESİNE 3.447.600,00TL KIYMET TAKDİR EDİLMİŞTİR.

Adresi : Kızılcaköy Mah., Aydere Mevkii Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.447,60 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 07/12/2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kızılcaköy Mah., (U.İ.P.) uygulama imar planında: TT-2:' rumuzlu TURİZM TESİS ALANINDA ' kalmaktadır. Arşivde imar işlem dosyası bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.447.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:05

17/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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