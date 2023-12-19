Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/763 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/763 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, YAMANLAR Mahalle/Köy, 25881 Ada, 3 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir ili Bayraklı İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Bayraklı İlçesi Yamanlar Mahallesi, 25881 ada 3 parselde, 4.096,00m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmazın A Blok 3. Kat 16 nolu bağımsız bölüm nolu meskenin Tam payıborçlu adına kayıtlıdır. Yönetim planı 02.08.2017

Yukarıda adresi, tapu kaydı, imar durumu belirtilen ve mahallinde resimleri çekilen fotoğrafı sunulan parsel üzerinde ruhsat ve eki, projeleri ile yapı kullanma izin belgesi bulunan 10 katlı bir bina bulunmaktadır. Mimari projesine göre 3/B yapı tarzında inşa edilmiş olup, 2.Bodrum kat, 1. Bodrum kat, zemin kat, 1 ila 8Katlardan ibarettir ve 7353/14 sokaktan giriş yapılmaktadır. A Blokta açık otopark, sığınak, yangın merdiveni ve asansör bulunmaktadır. Site içinde konumlu bloklar bakımlı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Konu taşınmaz 3.katta konumlu olup asansörden çıkışta sağ karşı cephede kalmaktadır. Daire 3 oda 1 salon, mutfak, 2 banyo, wc, hol ve 2 balkondanoluşmaktadır. Meskenin dış kapısı Amerikan çelik kapı, yer döşemeleri seramik, duvarları saten boya, pencereleri pvcdir. Mutfaklar alt ve üst dolaplı granit bankoludur. Banyolarda duşakabin, lavabo ve klozet bulunmaktadır. İç kapılar ahşap panel kapıdır. Mesken 2 cephelidir. Mesken doğalgazlıdır. Mesken bakımlıdır. Mesken, Yüzbaşı Ali Rıza Sadak Ortaokuluna 283m, Şirin camiine 297m, 2 temmuz anıtına 300m.mesafede olup belediye hizmetlerinden istifade etmektedir. Ulaşım kolaydır.

Binanın inşaat ruhsatı tarihi 04 Ekim 2016, yapı kullanma izin belgesi tarihi 20.Kasım.2018dir. Binanın yaşı 7, yıpranma payı %10dur. Parseldeki ana taşınmaz web tapu sistemindeki mimari projesine göre yol kotu altı 2 yol kotu üstü 8 kat olmak üzere toplam 10kattan oluşmaktadır. Konu mesken 3. Katta konumlu 16 nolu bağımsız bölüm olupBrüt alanı 119 m2. veNet alanı : 110 m2dir. 4.096,00 m2 yüzölçümü, 1/99 arsa payı, Yamanlar Mah. 7353/14 Sok. No:9/2 A Blok Kat:3 Daire:16 Zerrin Hanım Sitesi Bayraklı/İzmirBayraklı / İZMİR adresli

Adresi : Yamanlar Mah. 7353/14 Sok. No:9/2 A Blok Kat:3 Daire:16 Zerrin Hanım Sitesi Bayraklı/İzmir

Yüzölçümü : 4.096,00 m2

Arsa Payı : 1/99

İmar Durumu :İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 12477 parselde kayıtlı taşınmaza ait imar durumu: Belediye e-imar servisinden alınan bilgiye göre Büyük Yamanlar İmar planında Y koşullu konut alanında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer İrtifak Hakkı: TEDAŞ GENEL MÜD. LEHİNE 54.25 M2lik kısımda 99 yıllığına 1 tl bedelle irtifak hakkı vardır. Lehtarlar TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VKN:8790013397(SN:7945905) 12/06/2017 TAR. 10115 YEVMİYE

Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:59

14/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01953588