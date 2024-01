Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/224 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/224 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul ili, Şişli ilçesi, Harbiye mahallesi, 755 ada, 12 parselde bulunan kat mülkiyetli, Otel Daire Ofis Ve Dükkanlardan Oluşan Onbir Bodrum Zemin Yirmibeş Katlı Betonarme Karkas Bina nitelikli, 6.514,00 m2 miktarlı taşınmazın; 1. 343/300000 arsa paylı, APART daire vasıflı, 20.kat, 198 no.lu bağımsız bölümü, 2.343/300000 arsa paylı, apart daire vasıflı, 20.kat, 199 no.lu bağımsız bölümü, 3. 843/300000 arsa paylı, apart daire vasıflı, 20.kat, 200 no.lu bağımsız bölümü Süzer Plazanın Rezedence kısmında bulunan binada bulunmaktadır. (İ.İ.K. 128.madde 7101 sayılı kanunun 28.02.2018 tarihinde eklenen "Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir" hükmü mucibince 198, 199 ve 200 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar birlikte satılacaktır. Adres: Harbiye Mahallesi, Askerocağı Cadddesi, No:6, Süzer Plazanın Rezedence, K:22 D:2208Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 82.000.000,00 TLKDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 198, 199 ve 200 bağımsız bölümlerin İrtifak hanesinde Gayrimenkul üzerine bina yapılamaz hakkı beyanı bulunmaktadır.199 ve 200 bağımsız bölümlerin tapu kaydında anagayrimenkulde irtifak hakkı tescil edilmiştir beyanı vardır. (01/10/2004 Tarih ve 10934 Yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 11:47

09/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

