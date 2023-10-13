Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/177 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/177 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.Nolu Taşınmazın Özellikleri:İstanbul İl, Fatih İlçe, VELEDİ KARABAŞ Mahalle/Köy, 1412 Ada, 84 Parsel numaralı 568,20 yüzölçümlü taşınmazın 1/32 Hissesidir. Adresi : Mevlanakapı Mah. Tekke Maslağı Sok. No:35 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 87.500,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:05

2.Nolu Taşınmazın Özellikleri:İstanbul İl, Fatih İlçe, VELEDİ KARABAŞ Mahalle/Köy, 1412 Ada, 84 Parsel numaralı 568,20 yüzölçümlü taşınmazın 1/96 Hissesidir.Adresi : Mevlanakapı Mah. Tekke Maslağı Sok. No:35 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 29.166,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:15

09/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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