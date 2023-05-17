Örnek No:55* T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1410 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmazın özellikleri: Satışa konu taşınmazİstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 1704 ada 24 parsel sayılı, 270 m² alanlı üzerinde bina bulunanarsavasıflıtaşınmazın 1/5 hissesiolup borçlu N. V .Adına kayıtlıdır.

Taşınmazın adresi:Kayışdağı Mahallesi Nihat Sokak No: 39 Ataşehirİstanbul

**Beyan Hanesinde : -İmar Uygulamasına Tabidir. (T: 14/04/1995 Y: 467)

-2981 Ve 3290 Sayılı Yasa İslah İmar Planı Uygulaması Yapılmıştır(T: 23/12/1987 YEV: 6248)

Konumu: Satışa konutaşınmaz, idari olarak İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi Nihat Sokak No: 39 posta adresli yerde bulunmaktadır. Parsel güneyde Uslu Caddesi, doğuda Nihat Sokak diğer cephede ise komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmaza ulaşım bölgenin ana ulaşım arteri olan Kayışdağı Caddesinden Ataşehir istikametine giderken sola Akyazı caddesine girilir ve 356m sonra sola Uslu caddesine sapılır. Değerleme konusu taşınmaz sokak üzerinde 50m sonra sağ kolda yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Ataşehir/ Kadıköy tapu dairesi, İçerenköy Polis Merkezi, Erenköy Gümrük Sahası, kamu ve özel okulları, sağlık teşekkülleri ile günlük hayatı idame ettirecek ticari işletmeler yer almaktadır. Bölgede ağırlıklı 15-25 yaş aralığında mesken nitelikteki münferit yapılar bulunmaktadır. Caddeye cepheli binaların zemin kotundasemt marketleri ile mağazalar bulunmaktadır. Ticari faaliyetler ve ulaşım parsele üzerinde konumlu olduğu Uslu caddesi üzerinden kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölge düz topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yapı ruhsatı: Ataşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan dijital incelemede 28/06/1989 tarih C.8 S.3 sayılı Yeni Yapı ruhsatı aldığı görülmüş olup, yapının ruhsata uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Dosyada yer alan röleve projesi ve ruhsatın ofis olarak düzenlendiği mahalde konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Mimari proje: Ataşehir tapu md. De yapılan incelemede kat irtifakına esas mimari projesi bulunmadığı görülmüştür.

Yapı kullanma izin belgesi : Ataşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede, Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) bulunmamaktadır.

Ana Taşınmaz Özellikleri Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 1704 Ada, 24 Parsel)

Parsel 270m² tapu alanlı ve kare formuna yakın geometrik şekle sahip olup, düz topoğrafik yapıya sahiptir. Parselin üzerinde Bodrum+Zemin+ 3 katlı, 2 dükkan 6 konut nitelikli olmak üzere toplam 8 bağımsız bölümlü, 1.070m² inşaat alanlı 3A sınıfında yapı bulunmaktadır. Mahalde yapılan tespitte zemin katların dükkan normal katların daire olarak kullanıldığı, binada asansör olmadığı tespit edilmiştir.

Parselin Nihat sokağa cephesi yaklaşık 17m., Uslu caddesine cephesi yaklaşık 16m’dir.İmar durumunda yapılaşma izni bulunmamaktadır. 1/5000 ölçekli nazım planda ticaret+konut alanında kalmaktadır.

İmar Durumu: Şartname ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 1.000.000,00 TL (borçluya düşen 1/5 hisse değeri)

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: İcrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 12:15

11/05/2023 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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