Örnek No:55* T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, Kurtköy Mahalle, 3992 Ada, 17 Parsel, 3. Kat 213 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken. Konumu: Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 3992 ada 17 parsel kuzeydoğusunda Şefika Sokak, diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Atlantis AVM ve yakın dönemde yapılmış konut siteleri yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ana Taşınmaz Özellikleri (Yerinde yapılan İnceleme) Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 3 kat ve yol üstü 8 katlı, 532 bağımsız bölüm içermekte olup, 53602,09 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 4A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; bodrum katlarda otopark, ortak alanlar, zemin katta bina girişi, 27 adet ofis, 29 adet mesken, 1. Kattan itibaren tüm katlarda meskenler bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin kat, kuzeydoğu yönünden sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmıştır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı otomatik açılır camlı kapıdır. Giriş holü zemini kısmen mermer, kısmen halı kaplı olup duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk alüminyum profildir. Asansör (4 adet çalışır durumda), 2 adet yangın merdiveni bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi merkezi sistemdir. Bağımsız Bölüm Özellikleri (3. normal kat, 213 nolu konut) Taşınmaz daire nitelikli ve 3. normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre sağ-arka-iç tarafta olup, güneybatı cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 40 m2 (brüt 45 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; (banyo ve açık plan yaşam mahali) bölümlerinden oluşmakta olup projesine göre ortak alan kullanımlı kat bahçesi bulunmaktadır. Taşınmaz içinden bağlantı sağlanmış olsa da kıymet takdirine eklenti olarak tanımlanmamış olması nedeniyle değer takdirinde dikkate alınmamıştır. Giriş kapısı çelik, iç kapısı panel, pencereleri PVC doğramadır. Zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı mermerit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Salon tavanı ve diğer hacimler tavan boyalıdır. Isıtma sistemi doğalgaz merkezi radyatör sistemidir.

Adresi : Yenişehir Mahallesi Şefika Sokak Elit Grand Palas No: 4, D: 213 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 10.675,80 m2Arsa Payı : 161229/53379000

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli, 10-07-2012 T.T.’li Pendik Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde; “TAKS:0.50, KAKS:2.20 yapılanma şartlarında ayrık nizam ve T6 Ticaret Alanı

Kıymeti : 1.350.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1-Yönetim Planı: 04/07/2013 09/07/2013 - 21105 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 13:43

02/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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