Örnek No:55* T.C. GEMLİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İli, Armutlu İlçesi, Bayır Mahallesi, 509 ada, 2 parselde 3 495,10 m2 arsa vasıflı taşınmazdır.Dava konusu taşınmaz, Üzerinde yer yer çalılık, çam ağaçları, zeytin ağaçları, yabani çalı (pırnal meşesi, davulga, yaban gülü v. b.) orman emvali ile kaplı olduğu görülmüştür. Ağaçların bakım işlerinin yapılmadığı, verim özelliklerini kaybettiği tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz Armutlu-Esenköy Çevre yoluna cepheli olup, ulaşım sorunu yoktur. Dava konusu taşınmaz ile söz konusu yol arasında bazı kesimlerde (+) 8-10 m kadar kot farkı vardır. Dava konusu taşınmazın yakınında, villa türü bina yapılmıştır. Bu binada ve dava konusu taşınmazın cepheli olduğu NATO Yolu Sokağının sol kısmında elektrik bulunduğu görülmüştür.

Dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde, Belediye ve kamu kuruluşlarına ait alt ve üst yapı hizmetleri olmayıp, yaklaşık 300 m uzaklıkta binalar bulunmakta, binaların bulunduğu yerde, bu hizmetler vardır. Dava konusu taşınmazın, % 15-20 arası hafif ve orta eğimli bir topoğrafik yapıya sahip oluğu görülmüştür. İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 3 230 m, deniz kenarına yaklaşık160 m mesafededir.

Adresi : Yalova İli, Armutlu İlçesi, Bayır Mahallesi Armutlu İlçesi Girişinde Yılındar Caddesi İle Nato Yolu Sokağının Kesiştiği Çatalın Başlangıcında Nato Yolu Sokağı Cepheli Konumundadır. Armutlu / YALOVA

Yüzölçümü : 3.495,1 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0,40, KAKS 1,60konut alanı olarak planlı bulunduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.621.325,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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