Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HACET Mahalle/Köy, 653 Ada, 9 Parsel, 4.KAT 19 N.LU B.BL. Nolu Bağımsız Böl ...
Adresi : Hacet Mah.Alaiye Caddesi No 33 Yayla Apt.No:13 Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 105 m2
Arsa Payı : 100/1400
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ,ayrık nizam 5 kata müsadelidir.
Kıymeti : 2.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : yönetim planı 06.10.1987
AT 5 parsel lehine mürür hakkı 03051963
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HACET Mahalle/Köy, 653 Ada, 9 Parsel, 4.kat 17 no.lu B.Bl. Nolu Bağımsız Bö ...
Adresi : Alaiye Caddesi, No: 33 YaylaNo 12Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 85 m2
Arsa Payı : 100/1400
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrık nzam 5 kata müsadelidir.
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.PLANI 06.10,1987
AT 5 parsel lehine mürür hakkı 3.5.1963
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:41
15/11/2023
#ilangovtr Basın no ILN01933424