Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HACET Mahalle/Köy, 653 Ada, 9 Parsel, 4.KAT 19 N.LU B.BL. Nolu Bağımsız Böl ...

Adresi : Hacet Mah.Alaiye Caddesi No 33 Yayla Apt.No:13 Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 100/1400

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ,ayrık nizam 5 kata müsadelidir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : yönetim planı 06.10.1987

AT 5 parsel lehine mürür hakkı 03051963

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HACET Mahalle/Köy, 653 Ada, 9 Parsel, 4.kat 17 no.lu B.Bl. Nolu Bağımsız Bö ...

Adresi : Alaiye Caddesi, No: 33 YaylaNo 12Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 100/1400

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrık nzam 5 kata müsadelidir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.PLANI 06.10,1987

AT 5 parsel lehine mürür hakkı 3.5.1963

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:41

15/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01933424