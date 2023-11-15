Organizasyon Hizmeti Alınacaktır

esenler belediyesi gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü

2024 yılı gençlik ve spor organizasyonları hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ikn : 2023/1255989

1-idarenin a) adı : esenler belediyesi gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü b) adresi : birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 esenler/istanbul c) telefon ve faks numarası : 2124400900 - 2124400976 ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/



2-ihale konusu hizmet alımın

a) adı : 2024 yılı gençlik ve spor organizasyonları hizmet alımı işi b) niteliği, türü ve miktarı : 2024 yılı gençlik ve spor organizasyonları hizmet alımı işi (220 kalem)

ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) yapılacağı/teslim edileceği yer : esenler belediyesi gençlik ve spor müdürlüğünün belirlediği yerler. ç) süresi/teslim tarihi : işe başlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmışbeş) gündür d) işe başlama tarihi : sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-ihalenin

a) ihale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2023 - 14:00 b) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği ihale odası

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece ekap’tan alınır.

4.1.3. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 istekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, türkiye odalar ve borsalar birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. iş hacmini gösteren belgeler: a) ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

spor eğitimi organizasyonu, spor etkinlikleri ve spor müsabakaları organizasyonu, spor, kültür sanat, bilim vb. teknoloji aktiviteleri, eğitimler ve yetenek taramaları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. ihae dokümanı ekap üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak ekap üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. teklifler, ekap üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar ekap üzerinden gönderilecektir.

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. diğer hususlar:

ihalede uygulanacak sınır değer katsayısı (r) : diğer hizmetler/0,71

aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



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