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ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 00:00

 

ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1122 Esas
KARAR NO : 2023/1941

Davacı NİL DENİZ KARTAL YETER aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; tam aramalara rağmen davalı Ramazan Ergün (439......928 kimlik nolu) e ulaşılamamış mahkememizin yukarıda esas ve karar numaralı 27/09/2023 tarihli kararı ile " Davanın KABULÜ ile; 1-Dava konusu Ordu ili, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi 5501 ada 5 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan 4 nolu bağımsız bölüm ORTAKLIĞININ, TÜM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BİRLİKTE SATIŞI SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,2-Satışın İcra İflas Kanunun 123.ve devamı maddelerine göre UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA YOLU İLE YAPILMASINA, ...." karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yolu açık olduğu hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.19/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN02005149

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#Basın No ILN02005149#İlangovtr