MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARMARİS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ek ilan listesinde adı soyadı/ünvanı yazılı Dairemiz mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101. maddesi kapsamında adreslerinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması ve başka nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Aşağıda adı soyadı, ünvanı yazılı Dairemiz mükellefleri adlarına tarh olunan ve tebliğ edilemeyen vergi ve cezalara ilişkin ihbarnameler için, ayni kanunun 103, 105 ve 106. maddeleri gereğince hazırlanan ilan listesindeki mükelleflerin, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmesi ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmesi halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacaktır.



İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde, Vergi Dairemize müracaat ederek adreslerini bildirmeyenlere, 1 ayın sonunda TEBLİĞ YAPILMIŞ sayılacağı ilanen duyurulur.