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MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 00:00

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MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2022/775 Esas KARAR NO : 2024/23 DAVALI : İSMAİL ŞEYHALİ (70072231978) Şeyhali ve Nezhehat oğlu 20/07/1982 d.lu Mardin ili Savur ilçesi İçören Ky nüf. KayıtlıDavacı Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davalı aleyhine açılan davanamelerin yargılaması sonunda;
1-Asıl dava yönünden davanamenin reddine,
2-Birleşen2022/808 esas sayılı dosya yönünden davanamenin reddine,
3-Birleşen 2022/809 esas sayılı dosya yönünden davanamenin reddine,
4-Birleşen 2022/811 esas sayılı dosya yönünden davanamenin reddine, kararın İsmail Şeyhali'ye ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Diyarbakır BAM istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 15/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01969397

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#Basın No ILN01969397#İlangovtr