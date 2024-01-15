MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLGİLİ ADRES/TELEFON Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292- Maltepe/İSTANBUL 0.(216) 458 99 99: İHALENİN YAPILACAĞI YER Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat) İHALE TÜRÜ/USULÜ Kiralama/ 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İHALE KONUSU Maltepe İlçesi sınırları dahilinde Belediyemiz özel mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan kaldırım, tretuvar, orta kaldırım, meydan, park, arsa, yol, cadde vb. muhtelif yerlere 250 adet raket reklam panosu yerinin kiraya verilmesi MUHAMMEN KİRA BEDELİ Aylık :225.000,00.TL +KDV -Yıllık : 2.700.000,00 TL+KDV ÖDEME ŞEKLİ Yıllık Peşin SÜRESİ 3 YIL GEÇİCİ TEMİNAT 81.000,00 TL DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ 500,00.TL İHALE TARİH VE SAATİ 25.01.2024 Perşembe 11.00



İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek /Tüzel Kişiler

a) Dilekçe(İhaleye katılım talebini içeren)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)

c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)

ç) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz

d) Şartname satın alındığına dair makbuz

e) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı

f) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

g)Aynı iş kolunda en az 5 (beş) yıl faaliyet gösterdiğine ilişkin belge.

Tüzel Kişilerden ayrıca;

Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi

İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini, ihale gününden bir gün öncesine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01967190

