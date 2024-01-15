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MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 00:00

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MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES/TELEFON           Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292- Maltepe/İSTANBUL    0.(216) 458 99 99:
İHALENİN YAPILACAĞI YER     Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)
İHALE TÜRÜ/USULÜ                 Kiralama/ 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif  Usulü
İHALE KONUSU                          Maltepe İlçesi sınırları dahilinde Belediyemiz özel mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan kaldırım, tretuvar, orta kaldırım, meydan, park, arsa, yol, cadde vb. muhtelif yerlere 250 adet raket reklam panosu yerinin kiraya verilmesi 
MUHAMMEN KİRA BEDELİAylık :225.000,00.TL +KDV -Yıllık : 2.700.000,00 TL+KDV
ÖDEME ŞEKLİ  Yıllık Peşin
SÜRESİ3 YIL
GEÇİCİ TEMİNAT81.000,00 TL
DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ 500,00.TL
İHALE TARİH VE SAATİ25.01.2024 Perşembe  11.00


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek /Tüzel Kişiler
a) Dilekçe(İhaleye katılım talebini içeren)
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
ç) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
d) Şartname satın alındığına dair makbuz
e) Maltepe  Belediyesine borcu olmadığına dair yazı
f) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
g)Aynı iş kolunda en az 5 (beş) yıl faaliyet gösterdiğine ilişkin belge.
Tüzel Kişilerden ayrıca;
 Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
 Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi
İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.
-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini, ihale gününden bir gün öncesine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

                                                         İLAN  OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01967190
 

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#Basın No ILN01967190#İlangovtr