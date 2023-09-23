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MADEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/241

Davacı Türkan BALTACI tarafından mahkememize açılan İzaleyi Şüyu davası gereği, davacı ,Elazığ İli, Alacakaya İlçesi, Kayranlı Köyü'nde bulunan dava konusu taşınmazları davalıların paylaşım konusunda anlaşmamaları neticesinde Mahkememizde İzaleyi Şüyu davası açmış olup; Davalı 28/06/1973 doğumlu Mehmet Reşat ve Leyla kızı Gülsen TEKİN'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılması gerekmekle; davanın duruşmasının 01/12/2023 günü saat 13:20'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ve davaya tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere GÜLSEN TEKİN'e ilanen tebliğ olunur.

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