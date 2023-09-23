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MADEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

MADEN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 00:00

İLAN

İLAN
MADEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/241
Davacı Türkan BALTACI tarafından mahkememize açılan İzaleyi Şüyu davası gereği, davacı ,Elazığ İli, Alacakaya İlçesi, Kayranlı Köyü'nde bulunan dava konusu taşınmazları davalıların paylaşım konusunda anlaşmamaları neticesinde Mahkememizde İzaleyi Şüyu davası açmış olup; Davalı 28/06/1973 doğumlu Mehmet Reşat ve Leyla kızı Gülsen TEKİN'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılması gerekmekle; davanın duruşmasının 01/12/2023 günü saat 13:20'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ve davaya tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere GÜLSEN TEKİN'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01895854

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#Basın No ILN01895854#İlangovtr