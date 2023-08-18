KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



Kuşadası Belediye Başkanlığından;

İhale İli :Aydın

İlçesi :Kuşadası

Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı

İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz satış işi

İhale onay Tarihi ve Sayısı :08.08.2023& E.823

Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :08.08.2023 Tarih, 1883 Sayılı Encümen Kararı

İhale Tarihi & Saati :31.08.2023& 10:30’dan itibaren

İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile

İlan Şekli : Ulusal Gazete, Yerel Gazete, Ulusal ve Yerel İnternet Haber Sitesinde, Kuşadası Belediyesi İnternet Sayfası ve İlan Panosu



S.N Mahalle. Taşınmaz No Ada/Parsel

No Kullanım Amacı Yüzölçümü (m2) ve Plan kararları Hisse

Oranı Muammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli

%3 İhale Saati Ödeme Şekli 1 Davutlar 125198858 423/2 Arsa

568,57m²

Tercihli konut

Taks:0.15 Kaks:0.30 Konut İmarlı

Tam 3.100.000.00TL+ KDV 93.000,00TL 10:30 PEŞİN



NOT: 1- Katma Değer Vergisi Kanunu m. 17/4-r’ye göre, borçlu kurumun aktifinde iki yıl süreyle bulunan taşınmazların satılması halinde, bu satış işlemi katma değer vergisinden istisnadır. Listenin 1. sırasındaki taşınmazlardan 6473 sayılı Katma Değer Vergisi kanununa göre alınacaktır.

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tabloda ada – parsel numaraları belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulü ile 31.08.2023 tarih, saat 10:30’dan itibaren 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış ihalesi yapılacaktır.

Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi “Belediye Encümen Salonunda” Encümen huzurunda yapılacaktır.Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 5- İhale Açık Arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1)İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.

2)Kimlik Sureti(2) adet bir adeti emniyet müdürlüğüne verilmek üzere

3) Noter Onaylıimza sirküsü(ASLI)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1)İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 2023 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi

2)İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1)2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2)Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3)İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4)Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

5)İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz(ASLI)

6)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

7)İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan(Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

8)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

9) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren İletişim bilgileri formu.

10)Geçici teminatın ihale ilanındaki değer kadar yatırıldığına dair makbuz (ASLI) veyaşartnamenin 10. Maddedeki değerler.

D)Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E)Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 7-Şartname bedeli 3.000,00TL (Bin Tük Lirası), dır.

Madde 8-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.



Seyfi Seyhan SÜVARİ

Belediye Başkan Vekili





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