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KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 00:00

 

KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/63 Esas

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas numarası yazılı dosyasındaşikayetçiBAYAN ALHAMWI'a 10/12/2023'te tehdit ettiğinden bahisle TCK 86/2-2. cümle,86/3-a.3.1, 53. maddesi uyarınca Ibrahım ve Habıba oğlu, 1997 doğumlu, MOHAMAD ALLAHAM hakkında kamu davası açılmıştır.
Atılı suça öngörülen yaptırım süresine göre basit yargılama usulü uygulanarak yargılama tamamlanacaktır.
Tüm aramalara rağmen bulunmadığından Alaaeddin ve Damascus kızı, 2000 doğumlu BAYAN ALHAMWI'un 15 gün içerisinde savunma ve delillerini mahkememize sunması yönündeki ihtarın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
1-Yukarıda yazılı ihtarın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 19.04.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02023690

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#ILN02023690#İlangovtr