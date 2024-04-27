KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2024/63 Esas

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas numarası yazılı dosyasındaşikayetçiBAYAN ALHAMWI'a 10/12/2023'te tehdit ettiğinden bahisle TCK 86/2-2. cümle,86/3-a.3.1, 53. maddesi uyarınca Ibrahım ve Habıba oğlu, 1997 doğumlu, MOHAMAD ALLAHAM hakkında kamu davası açılmıştır.

Atılı suça öngörülen yaptırım süresine göre basit yargılama usulü uygulanarak yargılama tamamlanacaktır.

Tüm aramalara rağmen bulunmadığından Alaaeddin ve Damascus kızı, 2000 doğumlu BAYAN ALHAMWI'un 15 gün içerisinde savunma ve delillerini mahkememize sunması yönündeki ihtarın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

1-Yukarıda yazılı ihtarın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 19.04.2024

#ilangovtr Basın no ILN02023690