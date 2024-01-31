KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/132

KARAR NO : 2023/940

DAVALI ZEYNEP GENCO'YA İLANEN TEBLİGAT

Davacılar ADİLE AYKURT, BAHRAM AYKURT tarafından davalı ZEYNEP GENCO aleyhine mahkememizde açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılaması sonunda mahkeme dosyası 29/11/2023 tarihinde karara çıkmış olup, davalı ZEYNEP GENCO'NUN yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden verilen hükmün ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizin 29/11/2023 tarih ve 2021/132 Esas -2023/940 Karar sayılı gerekçeli kararının hüküm kısmında;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Tepealtı Mahallesi/Köyü, Cilt 65, Hane 79, BSN No: 35' de nüfusa kayıtlı bulunan 01/07/1978 doğumlu 13630337118 T.C. Kimlik Numaralı ADİLE AYKURT ve aynı yer BSN No: 11' de nüfusa kayıtlı bulunan 29/11/1981 doğumlu 28919258138 T.C. Kimlik Numaralı BAHRAM AYKURT ile 99476669354 Yabancı Kimlik Numaralı 12/10/2015 doğumlu EMRE GENCO arasında evlatlık ilişkisi kurulmasına, küçüğün davacılar tarafından evlat edinilmesine izin verilmesine,

2-Evlat edinilen küçük Emre GENCO'nun isminin nüfusta MEHMET AKİF olarak değiştirilmesine,

3-Bakiye 210,55 TL harcın davacılardan tahsili ile HAZİNE' ye İRAT KAYDINA,

4-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacıların üzerinde bırakılmasına,

5-Vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Gider avansından kullanılmayan kısımların kararın kesinleşmesinden sonra yatıran taraflara İADESİNE,

Dair davacı vekilinin ve kayyımın yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibareniki haftaiçinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonunda kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz aracılığı ile istinaf talebinde bulunabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği davalı ZEYNEP GENCO'YA İLANEN TEBLİĞ olunur. 12/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01975879