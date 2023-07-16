KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2023/375

Davacı SERİZHA ABDULLAEVA tarafından davalı AMIN DAKAEVABDULLAEVA aleyhine açılanboşanma davasının yapılan açık yargılaması sonrası verilen 16/05/2023 tarihli gerekçeli kararımız davalının bildirilen adreslerine tebliğ işleminin yapılamaması adres araştırması ile tebligata yarar açık adresi tespit olunamaması sebebiyle gazete ilan yolu ile tebliğ olunmasına karar verilmekle ,

Mahkememizin 2022/345 Esas 2023/375 Karar sayılı 16/05/2023 tarihli gerekçeli kararının Hüküm kısmında ;

1-Açılan davanın kabulü ile Rus uyruklu, 02/01/1992 Rusya doğumlu,53 0873795 pasaport no'lu, Abdullaeva ve Serizha 'dan olma davacı SERİZHA ABDULLAEVA ile aynı hanede nüfusa kayıtlı 15/09/1993 doğumlu, davalı AMIN DAKAEV ABDULLAEVA'nın TMK 166/1 maddesi gereğince boşanmalarına,

2-Miktar itibariyle eksik harcın alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yapılan 2.360,92-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4--Davacıbir vekil aracılığı ile temsil ettirmiş olması sebebiyle 2023 yılı A.A.Ü.T. gereğince 9.200,00TL. maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde Mahkememiz aracılığıile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonrası 16. günün kararın davalı adına tebliğ tarihi sayılacağı tebliğden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde davalının Mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf talebinde bulunabileceği aksi halde Mahkememiz kararının kesinleşeceği AMINDAKAEV ABDULLAEVAadına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

11/07/2023

#ilangovtr Basın no: ILN01861318