KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İlanen Duyurulur

İHTAR EDEN: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Adres: İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Selçuklu/ KonyaTelefon:0332 221 14 00

MUHATAPLAR; SAYIN; Lütfiye KÜÇÜKUĞUR veya Varisleri, Selime KÜÇÜKUĞUR veya Varisleri, Süleyman İNKAYA veya Varisleri, Keziban POLAT veya Varisleri, Mehmet NAZIM veya Varisleri, Oflazzade SAADETTİN veya Varisleri, Bekir GÜNEŞ veya Varisleri, Kudret Mehdi ACAR veya Varisleri, Erdem YAĞIZ veya Varisleri, Şahin YAĞIZ veya Varisleri ;

İmzalayacağınız Muvafakad Senedi ile; mevcut bağımsız bölümünüzdeki haklarınızın “ Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi " kapsamında taşınmazamevcut taşınmazdaki şerh, haciz, ihtiyati haciz ve diğer muhdesatları ile birlikte taşınması. İmzalayacağınız protokol ile; söz konusu taşınmazın tümü için Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşuna tespit ettirilen bedelin hissenize düşen kısmının hesabınıza nakit olarak yatırılması.(Ek-2) 15 gün içerisinde ilk iki madde uyarınca herhangi bir anlaşma için idaremize başvurmamanız durumunda; arsa payınızın söz konusu alınan kararlar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeri de gözetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca belirlenen rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla paydaşlara açık artırma usulü ile satılması, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceğini riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılması için mevzuat hükümlerince gerekli işlemler Belediyemizce yapılacaktır.

İHTARIN KONUSU: Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 205 ada 7 parsel, 205 ada 9 parsel, 207 ada 1 parsel, 207 ada 2 parsel, 211 ada 32 parsel, 213 ada 29 parsel sayılı taşınmazlar ( Yeni Ada Parsel Numaraları 875 ada 1 parsel ve 876 ada 1 parsel)Sayın Muhatap;Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi sınırları içerisinde kalan 3,14 hektar büyüklüğündeki alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 05/08/2021 tarih ve 31559 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 04/08/2021 tarih ve 4332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün E-40891273-501.01.42-3539856 sayılı yazısı ile 6306 Sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin onikinci fıkrası uyarınca Bakanlık Makamı’nın 26.04.2022 tarih ve 3533010 sayılı Olur’u ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir.6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Kapsamında ;MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695)“ (2) (Değişik: RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine (Ek ibare:RG-6/1/2023- 32065) , toplantı yapılması gerekmeksizin ve herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.” şeklindedir. Bu kapsamda sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar vermek amacı ile 21.08.2023 tarihinde saat 09:00’da Konya İli, Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 ( Eski SGK Binası) adresinde bulunan, Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde toplantı yapılmış olup arsa payına göre üçte iki çoğunlukla alınan kararlar ekte sunulmuştur. (Ek-1)İdaremize 15 gün içerisinde müracaat ederek;



Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695)

(2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.



İlanen tebliğ olunur.

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