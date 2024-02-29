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KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2022/620 Esas
KARAR NO : 2023/479

Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Turizm Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine mahkememizde açılan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile dava konusu 7/24 payı davacı adına kayıtlı olan Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel A4B Blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün davacı adına kayıtlı olan 1/24 hissesinin tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı adına kayıt ve tesciline karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993971

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#ILN01993971#İlangovtr