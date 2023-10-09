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KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/521 Esas

KARAR NO : 2023/370

Davacı ELA EBEZİD aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı İbrahim Ebezid'in tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, gerekçeli kararınilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;HÜKÜM :

Gerekçesi Yukarıda AçıklandığıÜzere:

Davanın KABULÜ ile ;

1- Kilisİli, Merkez İlçesi, Okçular Mah./Köy, Cilt: 26 Hane No: 93BSN: 1 'de nüfusa kayıtlı, 51874851762 T.C. Kimlik Numaralı, Halid ve Rahime kızı, 09/09/1985 Dera/SURİYE doğumluELA EBEZİD ile, Hayal ve Hayfaa oğlu, 13/05/1982 Dera doğumlu, hane no: 229'da kayıtlıSuriye Arap Cumhuriyeti uyruklu İBRAHİM EBEZİD'nin TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu aynı yer BSN:2'de nüfusa kayıtlı, 62893485982 T.C. Kimlik numaralı, İbrahim ve Ela oğlu, 13/11/2015 Kilis doğumlu ÖMER EBEZİD'in velayetinin davacı anne Ela Ebezid'e VERİLMESİNE,

3-Karar tarihi itibari ile alınması gereken 179,90 TL karar ve ilâm harcından dava açılırken yatırılan 59,30 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 120,60 TLkarar ve ilâm harcının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106'ncı maddesine göre belirlenen terkin sınırı altında kalması sebebiyle TAHSİLİNE YER OLMADIĞINA,

4-Davacı tarafından bu dosya için yapılan 59,30 TL başvurma harcı, 59,30 TL karar ve ilâm harcı, 61,00TL 2 adet tebligat ücreti,39,50TL 6 adet e tebligat ücreti, 188,50TL tercüman ücretiile 3 adet ilan ücreti olan 4.047,40TLolmak üzere4455,00TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 9.200,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6-Taraflarca bu dosya için peşin olarak yatırılan gider avansından kullanılan kısmın mahsubu ile bakiye gider avansının Adalet Bakanlığı HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddesine göre, karar kesinleştiğinde talep sahibine elektronik ortamda hesap numarası var ise bu numara üzerinden, yok ise PTT aracılığı ile gönderme masrafının avanstan karşılanması suretiyle KONUTTA ÖDEMELİ GÖNDERİLMESİNE,

Dair, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTAiçerisinde GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU AÇIKolmak üzere karar verildi.

Gerekçeli kararın Teblig yerine geçmek üzere davalı İbrahim Ebezid'e ilanen tebliğ olunur. 24/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01904669