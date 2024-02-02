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KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 00:00

KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2019/197 Esas
KARAR NO : 2023/2 Karar

Mahkememizin 04.01.2023 tarihli kararı ile;

HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE,
"Antalya ili, Kemer ilçesi, Göynük Mahallesi 108 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki üzerindeki ortaklığın, taşınmaz üzerindeki tüm takyidatları ile birlikte umum arasında yapılacak açık arttırma ile satış suretiyle giderilmesine,

2-Satış bedelinden satış masrafları ve harç düşüldükten sonra kalan satış bedelinin tapu kaydındaki ve dosyamız arasında bulunan mirasçılık belgelerindeki payları oranında taraflar arasında taksimine...

İş bu kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, DavalılarAli Süreyya UYSAL, Ayça Çağla ÖZTÜRK, Ayhan KÜÇÜKDERKAN, Mehmet NALBANTOĞLU, Mehmet Yavuz SELEK, Mevlüt KIRAÇ, Nevzat TOKATLI, Özdemir ŞERBETÇİ, Sebahat VURAL, Yıldız BÜYÜKDERELİ'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/01/202

#ilangovtr Basın no ILN01977231

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#Basın No ILN01977231#İlangovtr