KARABÜK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR



Sıra

No





İLİ



İLÇESİ

Mahalle

Köy

Vasfı

Ada

Parsel

Hazine Hissesi

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli(TL )

Geçici Teminat

(TL )

İHALE Tarihi Saati

1

KARABÜK

Merkez

Yeşil Mahalle

Bahçeli Kerpiç Ev ve Arsa

1157

4

726,63

1.336,65

Ticaret Alanı

2.907.000,00

290.700,00

27.07.2023

10:15





1-Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih vesaatte Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Karabük Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce düzenlenen geçici teminatmakbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (s ü r e s i z),T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter Tasdikli Vekaletname örneği,

Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3-Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4-Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir, peşin olarak ödenmesi halinde ihale bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde ihale bedelinin, dörtte biri peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki yıl içinde ve üçer aylık dönemler halinde en fazla sekiz taksitte ödenebilecektir.

5- 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve kiralama işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, satışı takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak ihale bedeli üzerinden %1 (yüzde bir) oranında Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına ayrıca işlem bedeli ödenir.

6- Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgiler www.karabuk.csb.gov.tr , denöğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



Bilgi Telefonları: 0.370 424 51 69—254-256







İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01858258



