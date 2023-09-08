Güncelleme Tarihi:
KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|Sıra No
|İli
|İlçesi
|Tapu Mahallesi
|Belediye Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Arsa Yüzölçümü
|Arsa Pay/Paydası
|Blok
|Kat
|Bağımsız Bölüm No
|Hisse Oranı
|İhale Bedeli
|Geçici Teminat Bedeli
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|İzmir
|Karabağlar
|Bozyaka
|Refet Bele
|13759
|1
|Daire
|355,00 m²
|20/355
|-
|1
|4
|Tam (1/1)
|₺1.500.000,00
|₺45.000,00
|28.09.2023
|11:00
|2
|İzmir
|Karabağlar
|Metin Oktay
|Metin Oktay
|14002
|1
|Daire
|713,42 m²
|1148292/23828228
|B
|2
|3
|Tam (1/1)
|₺2.000.000,00
|₺60.000,00
|28.09.2023
|11:10
|3
|İzmir
|Karabağlar
|Bozyaka
|Bahar
|6993
|34
|Daire
|787,00 m²
|100/787
|-
|1
|3
|Tam (1/1)
|₺3.500.000,00
|₺105.000,00
|28.09.2023
|11:20
Yukarıda nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 28.09.2023 Perşembe günü tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin:
3. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.
4. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
6. Taşınmazlar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edilerek 27.09.2023 tarihi saat 16:00’ya kadar yerinde görülebilir.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01885484