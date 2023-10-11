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KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇERİNDE ASFALT YAMA, ASFALT KAPLAMA YAPIMI, YOL MALZEMESİ TEMİNİ, MUHTELİF ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞLERİ VE KIŞLA MÜCADELE YAPIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2023/1061027
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|b) Adresi
|:
|BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2128667000 - 2128737379
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇERİNDE ASFALT YAMA, ASFALT KAPLAMA YAPIMI, YOL MALZEMESİ TEMİNİ, MUHTELİF ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞLERİ VE KIŞLA MÜCADELE YAPIM İŞLERİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|41 (kırk bir) Kalem Beylikdüzü Belediyesi İlçe Sınırları İçerinde Asfalt Yama, Asfalt Kaplama Yapımı, Yol Malzemesi Temini, Muhtelif Araç ve İş Makinesi Kiralama İşleri ve Kışla Mücadele Yapım İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Beylikdüzü Belediyesi İlçe Sınırları İçerisi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|01.11.2023 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATIN ALMA ŞEFLİĞİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|YAPIM İŞLERİNDEİŞ DENEYİMİNDEDEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALANA-V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
|Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
|Hesaplamada Kullanılacak Formül: İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Teklif Fiyat Puanı : 50 puan Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı : 50 puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. 1-. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI: Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. 2-. FİYAT DIŞI UNSUR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının % 90 - % 110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıda tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri % 90 - % 110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dâhil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. 1 BBYOL-01 SICAK ASFALT AŞINMA TABAKASI TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TON 7000 1 (bir) 2 BBYOL-02 SICAK ASFALT BİNDER TABAKASI TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TON 2500 1 (bir) 3 BBYOL-03 JET YAMA MAKİNESİ İLE BİTÜM EMÜLSİYONLÜ PÜSKÜRTME ASFALT YAMA YAPILMASI TON 150 1 (bir) 4 BBYOL-04 ASGARİ 400 HP GÜCÜNDE;17 TONLUK ASFALT ROBOTUYLA TAŞINAN AŞINMA ASFALTI İLE GEOMETRİK YAMA YAPILMASI (ASFALT HARİÇ VE NAKLİYE YALITIM MALZEMESİ VE İŞÇİLİK DÂHİL) TON 7000 1 (bir) 5 BBYOL-05 ELEKTRONİK DUYARGALI FİNİŞERLE HER NEVİ ASFALTIN SERİLMESİ TON 2500 1 (bir) 6 BBYOL-06 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI M3 1000 1 (bir) Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Poz Puanı 7 BBYOL-09 MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI) M3 3000 1 (bir) 8 BBYOL-11 OCAK İÇİ İRİ BALAST MALZEME TEMİNİ (50 MM. DEN BÜYÜK) TON 2500 1 (bir) 9 BBYOL-12 STABİLİZE MALZEME TEMİNİ (0 - 70 MM. ARASI) TON 2500 1 (bir) BBYOL-13 MEKANİK MALZEME TEMİNİ (0 - 38 MM. ARASI) TON 2500 1 (bir) 11 BBYOL-14 OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE DAHA KÜÇÜK AGREGA HAZIRLANMASI TON 1000 1 (bir) 12 BBYOL-21 YAĞMURSUYU, İSKİ, PTT… BACA KAPAĞININ HIZLI PRİZ ALAN HARÇ İLE YOL KOTUNA GETİRİLMESİ ADET 150 1 (bir) 13 BBYOL-22 ÖZEL SFERO DÖKÜMDEN KAPAK-ÇERÇEVE YAP. VE YERİNE KONULMASI KG 1000 1 (bir) 14 BBYOL-23 HERTÜRLÜ YAĞMUR SUYU IZGARASININ (TEKLİ, ÇİFTLİ, TÜLANİ... ) PREKAST ELEMANLAR HIZLI PRİZ ALAN HARÇ İLE YÜKSELTİLMESİ YOL KOTUNA GETİRİLMESİ MT 100 1 (bir) 15 BBYOL-26 KAR TUZU TEMİNİ TON 500 1 (bir) 16 BBYOL-27 SOĞUK ASFALT TEMİNİ TON 75 1 (bir) 17 BBYOL-28 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI 6x4 DAMPERLİ KAMYON - BÜYÜK (ŞOFÖRLÜ- YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 6 1 (bir) 18 BBYOL-29 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI 8x4 DAMPERLİ KAMYON - BÜYÜK (ŞOFÖRLÜ- YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 6 1 (bir) 19 BBYOL-30 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI TRAKTÖR KEPÇE (BEKO-LODER) (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 2 (iki) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 12 1 (bir) 20 BBYOL-31 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI TAM DONANIMLI YOL BAKIM VE ONARIM ARACI / 3,5 TON (Çift kabin Kamyonet) (ŞÖFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 2 (iki) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 12 1 (bir) 21 BBYOL-32 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI TAM DONANIMLI YOL BAKIM VE ONARIM ARACI / 0,5 TON (Ticari Kamyonet) (ŞÖFÖRSÜZ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 2 (iki) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 12 1 (bir) 22 BBYOL-33 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI MOBİL VİNÇ (TELESKOPİK BOMLU) / 60 - 80 TON (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 200 (ikiyüz) SAAT SAAT 200 1 (bir) 23 BBYOL-34 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI SEPETLİ ARAÇ / 24 METRE (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 6 1 (bir) 24 BBYOL-35 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI TELEHANDLER (TELESKOPİK YÜKLEYİCİ FORKLİFT) (min 20 TON KALDIRMA; min. 9 METRE UZANMA) (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 200 (ikiyüz) SAAT SAAT 200 1 (bir) 25 BBYOL-36 KAR KÜREME VE TUZLAMA EKIPMANLI DAMPERLI 6x4 KAMYON - BÜYÜK (GENİŞ YOLLAR İÇİN) – (ŞOFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 2 (iki) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 6 1 (bir) Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Poz Puanı 26 BBYOL-37 KAR KÜREME VE TUZLAMA EKIPMANLI DAMPERLI 8x4 KAMYON - BÜYÜK (GENİŞ YOLLAR İÇİN) – (ŞOFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 3 (üç) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 9 1 (bir) 27 BBYOL-38 KAR KÜREME VE TUZLAMA EKIPMANLI ÇİFT KABİN - KÜÇÜK (DAR SOKAKLAR İÇİN) – (ŞOFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 2 (iki) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 6 1 (bir) 28 BBYOL-39 KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI AMAÇLI TRAKTÖR KEPÇE (BEKO-LODER) (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 8 (sekiz) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 24 1 (bir) 29 BBYOL-40 KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI AMAÇLI TAM DONANIMLI YOL BAKIM VE ONARIM ARACI / 3,5 TON (çift kabin kamyonet) (ŞÖFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 4 (dört) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 12 1 (bir) 30 BBYOL-41 KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI AMAÇLI TAM DONANIMLI 4 x 4 PICK-UP KAMYONET (ŞÖFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 1 (bir) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 3 1 (bir) TOPLAM PUAN = 30 (otuz)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilangovtr Basın no ILN01906114