KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Hesaplamada Kullanılacak Formül: İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Teklif Fiyat Puanı : 50 puan Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı : 50 puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. 1-. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI: Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. 2-. FİYAT DIŞI UNSUR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının % 90 - % 110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıda tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri % 90 - % 110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dâhil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. 1 BBYOL-01 SICAK ASFALT AŞINMA TABAKASI TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TON 7000 1 (bir) 2 BBYOL-02 SICAK ASFALT BİNDER TABAKASI TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TON 2500 1 (bir) 3 BBYOL-03 JET YAMA MAKİNESİ İLE BİTÜM EMÜLSİYONLÜ PÜSKÜRTME ASFALT YAMA YAPILMASI TON 150 1 (bir) 4 BBYOL-04 ASGARİ 400 HP GÜCÜNDE;17 TONLUK ASFALT ROBOTUYLA TAŞINAN AŞINMA ASFALTI İLE GEOMETRİK YAMA YAPILMASI (ASFALT HARİÇ VE NAKLİYE YALITIM MALZEMESİ VE İŞÇİLİK DÂHİL) TON 7000 1 (bir) 5 BBYOL-05 ELEKTRONİK DUYARGALI FİNİŞERLE HER NEVİ ASFALTIN SERİLMESİ TON 2500 1 (bir) 6 BBYOL-06 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI M3 1000 1 (bir) Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Poz Puanı 7 BBYOL-09 MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI) M3 3000 1 (bir) 8 BBYOL-11 OCAK İÇİ İRİ BALAST MALZEME TEMİNİ (50 MM. DEN BÜYÜK) TON 2500 1 (bir) 9 BBYOL-12 STABİLİZE MALZEME TEMİNİ (0 - 70 MM. ARASI) TON 2500 1 (bir) BBYOL-13 MEKANİK MALZEME TEMİNİ (0 - 38 MM. ARASI) TON 2500 1 (bir) 11 BBYOL-14 OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE DAHA KÜÇÜK AGREGA HAZIRLANMASI TON 1000 1 (bir) 12 BBYOL-21 YAĞMURSUYU, İSKİ, PTT… BACA KAPAĞININ HIZLI PRİZ ALAN HARÇ İLE YOL KOTUNA GETİRİLMESİ ADET 150 1 (bir) 13 BBYOL-22 ÖZEL SFERO DÖKÜMDEN KAPAK-ÇERÇEVE YAP. VE YERİNE KONULMASI KG 1000 1 (bir) 14 BBYOL-23 HERTÜRLÜ YAĞMUR SUYU IZGARASININ (TEKLİ, ÇİFTLİ, TÜLANİ... ) PREKAST ELEMANLAR HIZLI PRİZ ALAN HARÇ İLE YÜKSELTİLMESİ YOL KOTUNA GETİRİLMESİ MT 100 1 (bir) 15 BBYOL-26 KAR TUZU TEMİNİ TON 500 1 (bir) 16 BBYOL-27 SOĞUK ASFALT TEMİNİ TON 75 1 (bir) 17 BBYOL-28 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI 6x4 DAMPERLİ KAMYON - BÜYÜK (ŞOFÖRLÜ- YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 6 1 (bir) 18 BBYOL-29 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI 8x4 DAMPERLİ KAMYON - BÜYÜK (ŞOFÖRLÜ- YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 6 1 (bir) 19 BBYOL-30 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI TRAKTÖR KEPÇE (BEKO-LODER) (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 2 (iki) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 12 1 (bir) 20 BBYOL-31 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI TAM DONANIMLI YOL BAKIM VE ONARIM ARACI / 3,5 TON (Çift kabin Kamyonet) (ŞÖFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 2 (iki) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 12 1 (bir) 21 BBYOL-32 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI TAM DONANIMLI YOL BAKIM VE ONARIM ARACI / 0,5 TON (Ticari Kamyonet) (ŞÖFÖRSÜZ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 2 (iki) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 12 1 (bir) 22 BBYOL-33 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI MOBİL VİNÇ (TELESKOPİK BOMLU) / 60 - 80 TON (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 200 (ikiyüz) SAAT SAAT 200 1 (bir) 23 BBYOL-34 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI SEPETLİ ARAÇ / 24 METRE (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 6 (altı) AY AY 6 1 (bir) 24 BBYOL-35 BÖLGE FAALİYETLERİ AMAÇLI TELEHANDLER (TELESKOPİK YÜKLEYİCİ FORKLİFT) (min 20 TON KALDIRMA; min. 9 METRE UZANMA) (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 1 (bir) ADET ARAÇ x 200 (ikiyüz) SAAT SAAT 200 1 (bir) 25 BBYOL-36 KAR KÜREME VE TUZLAMA EKIPMANLI DAMPERLI 6x4 KAMYON - BÜYÜK (GENİŞ YOLLAR İÇİN) – (ŞOFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 2 (iki) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 6 1 (bir) Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Poz Puanı 26 BBYOL-37 KAR KÜREME VE TUZLAMA EKIPMANLI DAMPERLI 8x4 KAMYON - BÜYÜK (GENİŞ YOLLAR İÇİN) – (ŞOFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 3 (üç) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 9 1 (bir) 27 BBYOL-38 KAR KÜREME VE TUZLAMA EKIPMANLI ÇİFT KABİN - KÜÇÜK (DAR SOKAKLAR İÇİN) – (ŞOFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 2 (iki) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 6 1 (bir) 28 BBYOL-39 KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI AMAÇLI TRAKTÖR KEPÇE (BEKO-LODER) (OPERATÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 8 (sekiz) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 24 1 (bir) 29 BBYOL-40 KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI AMAÇLI TAM DONANIMLI YOL BAKIM VE ONARIM ARACI / 3,5 TON (çift kabin kamyonet) (ŞÖFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 4 (dört) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 12 1 (bir) 30 BBYOL-41 KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI AMAÇLI TAM DONANIMLI 4 x 4 PICK-UP KAMYONET (ŞÖFÖRLÜ - YAKIT YÜKLENİCİDEN) 24 SAAT/GÜN ESASINA DAYALI 1 ASİL ve 1 YEDEK ŞÖFÖRLÜ 1 (bir) ADET ARAÇ x 3 (üç) AY AY 3 1 (bir) TOPLAM PUAN = 30 (otuz)