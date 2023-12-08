KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/39 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Çakırcaali Mahallesi 136 ada 92, 147 ada 109, 147 ada 552, 147 ada 553, 147 ada 561 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Betül Erkuş, Cemil Çelikkaya, Dilber Gündoğdu, Emine Tümer, Erdoğan Öter, Hayriye Tuncay, Hüseyin Rüzgar, İhsan Yılmaz, İlhan Yılmaz, İskender Öter, İsmail Yılmaz, Kaniye Özer, Kenan Yılmaz, Macide Erol, Melek Gündüz, Mert Yılmaz, Muharrem Çelikkaya, Murat Yılmaz, Mükremin Yılmaz, Mürvet Gündüz, Necla Yılmaz, Nezaket Yılmaz, Nuran Öztürk, Nuran Satılmış, Remziye Uzkul, Sacide Karataş, Şahizar Yılmaz, Şeref Yılmaz, Ümit Yılmaz, Yıldız Ertürk, Yılmaz Koyun'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01946422