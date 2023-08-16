KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU



Sayın İSMAİL IŞIK (T.C. Kimlik No: 50188680242)





İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 109 ada, 41 parsel sayılı taşınmazdaki NEZİHAIŞIK’ın arsa payının satış işleminin gerçekleştirileceği yönündeki bildirimin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde alan malik adreslerine iletilmek üzere gönderilmiş, ancak üçte birde yer alan maliklerden NEZİHA IŞIK’ın mirasçılarından İSMAİL IŞIK’ın güncel adres bilgilerinin bulunmaması sebebiyle Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda adı geçen maliğin arsa payının satış işleminin 20.09.2023 tarihinde saat 11:00’de Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odası 4.Kat A-Koridoru (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 34722 Kadıköy/İstanbul) yapılacaktır.



İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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