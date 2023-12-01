İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Sayın Veysi ARAZ

(T.C:15190972532)





Hakkınızda yapılan Disiplin Soruşturmaları sonucunda; kurumunuz tarafından hastane santrali aracılığı ile belirli aralıklarla savunma istem yazıları, ‘Kademe İlerlemesinin Durdurulması’ ceza tecziyesi ve ‘Uyarma’ cezanıza itirazınızın sonucunun tebliğ edilebilmesi için defaatle telefonla arandığınız, raporlu olduğunuzu ve yeniden rapor alacağınızı belirttiğiniz, söz konusu yazıların tebliğ edilebilmesi için ısrarla bulunduğunuz adresi belirtmediğiniz anlaşılmış, durum tutanak altına alınmıştır. Bununla birlikte, kurumunuz Personel PROBEL sistemi üzerinden temin edilen “Üniversite Mah. Ümit Sk. No: 23/11 Avcılar/İstanbul” adresine 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde tebligatların yapılması için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış; tarafınızın belirtilen adreste yaşamadığı ve söz konusu mahalle Muhtarlığı MERNİS sisteminde kaydınızın bulunmaması nedeniyle yazılar tebliğ edilememiş, durum tutanak altına alınmıştır. Gelinen süreçte, MERNİS sisteminde adresinizin bulunmaması ve hastane PROBEL sisteminde kayıtlı adresinizde yaşamadığınızın tespit edilmesi üzerine tebliğ imkânsız hale gelmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kapalı zarfların ilanen tebliğine karar verilmiştir:

Bu itibarla, İzmir Valiliği İl Disiplin Kurulunun 29.08.2023 tarih ve 2023/72 sayılı ‘1 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması’ cezası ile tecziyenize dair kararı; İzmir Valiliği İl Disiplin Kurulunun 29.08.2023 tarihli 2023/68 sayılı ‘Uyarma’ cezanıza ‘İtirazın Reddine’ dair kararı; İzmir Valiliği İl Disiplin Kurulunun 20.09.2023 tarihli E.170152 sayılı son savunma istemini içeren kapalı zarf ile Bozyaka EAH’nin 07.09.2023 tarihli ve 223947270 sayılı, 27.10.2023 tarihli ve 227813887 sayılı, 27.10.2023 tarihli ve 227814291 sayılı, 27.10.2023 tarihli ve 227814479 sayılı ‘Savunma İstem’ yazılarını içeren kapalı zarfların İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Biriminden tarafınızca alınabileceği, bu ilanen tebligatın son yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün sonunda tebligatın muhatabına (Veysi ARAZ) tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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