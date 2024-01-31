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Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ 

 

 
Vergi NoMÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANIAdresVergi DönemiAna V.K.Ana Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150320150300152020101966F1R00002252020101614F2A0003231467.148,92
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150420150400152020101966F1R00002252020101614F2A0003233363.502,44
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150420150400152020101966F1R00002252020101614F2A0003233310.794,59
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150520150500152020101966F1R00002252020101614F2A00032341.412.641,59
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150520150500152020101966F1R00002252020101614F2A00032341.188.031,58
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150620150600152020101966F1R00002252020101614F2A00032361.629.705,05
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150620150600152020101966F1R00002252020101614F2A00032361.347.766,08
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150820150800152020101966F1R00002252020101614F2A0003238288.149,67
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150820150800152020101966F1R00002252020101614F2A0003238230.231,59
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170420170400152020101966F1R00002252020101614F2A0003239141.739,92
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170420170400152020101966F1R00002252020101614F2A000323973.563,02
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150720150700152020101966F1R00002252020101614F2A00032401.280.795,12
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150720150700152020101966F1R00002252020101614F2A00032401.041.286,43
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20140720140700152020101966F1R00002252020101614F2A000324289.307,40
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20140720140700152020101966F1R00002252020101614F2A000324287.610,56
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150920150900152020101966F1R00002252020101614F2A0003243512.716,25
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20150920150900152020101966F1R00002252020101614F2A0003243402.482,26
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170520170500152020101966F1R00002252020101614F2A0003244129.600,00
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170520170500152020101966F1R00002252020101614F2A000324465.448,00
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20140820140800152020101966F1R00002252020101614F2A0003245360.723,01
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20140820140800152020101966F1R00002252020101614F2A0003245348.819,15
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20151020151000152020101966F1R00002252020101614F2A000324666.996,00
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20151020151000152020101966F1R00002252020101614F2A000324651.653,92
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170720170700152020101966F1R00002252020101614F2A000324796.694,98
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170720170700152020101966F1R00002252020101614F2A000324746.123,51
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20140920140900152020101966F1R00002252020101614F2A0003248452.889,15
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20140920140900152020101966F1R00002252020101614F2A0003248431.603,36
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20151120151100152020101966F1R00002252020101614F2A000324917.460,00
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20151220151200152020101966F1R00002252020101614F2A0003251185.579,10
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20151220151200152020101966F1R00002252020101614F2A0003251137.885,27
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170820170800152020101966F1R00002252020101614F2A000325231.320,00
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170920170900152020101966F1R00002252020101614F2A0003255129.600,00
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170920170900152020101966F1R00002252020101614F2A000325558.190,40
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20160520160500152020101966F1R00002252020101614F2A000325732.400,00
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20160520160500152020101966F1R00002252020101614F2A000325721.805,20
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20160720160700152020101966F1R00002252020101614F2A000326095.714,10
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20160720160700152020101966F1R00002252020101614F2A000326061.735,59
9240041600Hayrettin VelioğullarAcıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist.20170320170300152020101966F1R00002252020101614F2A000326418.305,10
9250312366Serdar VezirköprülüOsmanağa Mah. Yoğurtçu Park Cad. No:24 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.20180120181200102022091966F1R00000072022091914F2A0000166131.082,52
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20150120151200102021101566F1R00005212021101414F2A0003252129.470,31
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20150120151200102021101566F1R00005212021101414F2A000325243.156,77
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20150120151200102021101566F1R00005212021101414F2A000325239.402,13
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160120161200102022042166F1R00004032022042014F2A0001647290.250,00
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160120161200102022042166F1R00004032022042014F2A000164764.500,00
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160120161200102022042166F1R00004032022042014F2A000164760.436,50
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20170120171200102022042166F1R00004032022042014F2A0001674151.316,51
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20170120171200102022042166F1R00004032022042014F2A000167433.625,89
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20170120171200102022042166F1R00004032022042014F2A000167425.858,31
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20150820150800152021101566F1R00005212021101414F2A000324520.432,52
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20150920150900152021101566F1R00005212021101414F2A000325121.152,58
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20151220151200152021101566F1R00005212021101414F2A000327217.466,66
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160120160100152022042166F1R00004032022042014F2A000163820.844,09
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160620160600152022042166F1R00004032022042014F2A000165542.916,20
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160520160500152022042166F1R00004032022042014F2A000166430.174,33
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20161120161100152022042166F1R00004032022042014F2A000166722.373,37
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20161020161000152022042166F1R00004032022042014F2A000166818.868,77
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20170120170100152022042166F1R00004032022042014F2A000166922.131,36
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20170220170200152022042166F1R00004032022042014F2A000167633.626,31
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20170320170300152022042166F1R00004032022042014F2A000167852.548,35
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20150720150900332021101566F1R00005212021101414F2A000324161.569,24
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20151020151200332021101566F1R00005212021101414F2A000326143.158,24
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20150420150600332021101566F1R00005212021101414F2A000327619.612,50
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160120160300332022042166F1R00004032022042014F2A000164546.279,98
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160420160600332022042166F1R00004032022042014F2A000165482.698,48
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20160720160900332022042166F1R00004032022042014F2A000166218.696,93
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20170120170300332022042166F1R00004032022042014F2A0001671151.316,51
9430590142Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.ŞtiOsmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist.20161020161200332022042166F1R00004032022042014F2A000167745.824,58
9760408290Sami YılmazElmalı Köyü Dere İçi Yolu Sk. No:17 D: No:3 Tel: Beykoz/ist.20170120171200012023080766F1R00004842023071414F2A000003941.029,92
9760408290Sami YılmazElmalı Köyü Dere İçi Yolu Sk. No:17 D: No:3 Tel: Beykoz/ist.20160120161200012023080766F1R00004842023071414F2A000005121.215,34
9760408290Sami YılmazElmalı Köyü Dere İçi Yolu Sk. No:17 D: No:3 Tel: Beykoz/ist.20170120170300322023080766F1R00004842023071414F2A000003828.362,66
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180120181200102023091966F1R00000202023091914F2A0000468198.236,35
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180120181200102023091966F1R00000202023091914F2A0000468198.236,35
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180120181200102023091966F1R00000202023091914F2A0000468137.972,50
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180120180100152023091966F1R00000202023091914F2A000044320.832,12
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20181220181200152023091966F1R00000202023091914F2A0000444211.664,17
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20181220181200152023091966F1R00000202023091914F2A0000444211.664,17
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20181220181200152023091966F1R00000202023091914F2A0000444166.156,37
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20181020181000152023091966F1R00000202023091914F2A000044559.772,70
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20181020181000152023091966F1R00000202023091914F2A000044559.772,70
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20181020181000152023091966F1R00000202023091914F2A000044549.312,48
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180920180900152023091966F1R00000202023091914F2A0000446125.429,82
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180920180900152023091966F1R00000202023091914F2A0000446125.429,82
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180920180900152023091966F1R00000202023091914F2A0000446105.988,20
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180820180800152023091966F1R00000202023091914F2A000044776.324,30
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180820180800152023091966F1R00000202023091914F2A000044776.324,30
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180820180800152023091966F1R00000202023091914F2A000044766.020,52
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180720180700152023091966F1R00000202023091914F2A000044889.273,40
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180720180700152023091966F1R00000202023091914F2A000044889.273,40
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180720180700152023091966F1R00000202023091914F2A000044878.471,32
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180620180600152023091966F1R00000202023091914F2A0000449133.000,69
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180620180600152023091966F1R00000202023091914F2A0000449133.000,69
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180620180600152023091966F1R00000202023091914F2A0000449118.769,62
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180520180500152023091966F1R00000202023091914F2A000045089.959,41
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180520180500152023091966F1R00000202023091914F2A000045089.959,41
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180520180500152023091966F1R00000202023091914F2A000045081.593,18
9800317629Serkan YiğitKordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist.20180320180300152023091966F1R00000202023091914F2A000045120.871,51
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01975945

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