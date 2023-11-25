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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 00:00

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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2210738762 AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ2023110113AjG000004620181020181200330033130.805,703080133.514,99ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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5630633059 KİRAZCA AKARYAKIT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.2023051613AjM000000720180220180200150015102.926,543080308.779,62TERAZİDERE MAH. ATA SK. 9 3 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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5790555680 ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ2023110313AjM00000202018122018120015001595.976,88308096.221,92YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
5790555680 ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ2023110313AjM00000212018012018123074 0,003074120.000,00YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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6130733868 TASF.HAL. MED DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2023101813AjO00000012018022018020015001548.816,00308048.816,00TOPÇULAR MAH. ALINTERİ SK. MED DEMIR 16 1 EYÜPSULTAN İSTANBUL
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6150286192 MENTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2023110213AjO00000092018082018080015001512.245,23308012.245,23ORTA MAH. TRİKOCULAR CAD. 11 A BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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951044993314144862684BÜLENT YEŞİLBAŞAK2020072113AjU00000022018012018120001000149.518,88308049.518,88SÜMBÜL EFENDİ MAH. ALİ FAKİH CAD. 5 1 FATİH İSTANBUL
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Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 104-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bilinmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 #ilangovtr Basın no ILN01938958

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