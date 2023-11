İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ NO MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN

DÖNEMİ ANA TAKİP DOSYA NO TAKİP DOSYA NO VERGİ NEV´İ CEZA NEVİ VERGİ TUTARI CEZA TUTARI

0370439743 UĞUR AKSOY MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL 01/2012-12/2012 2018091766L3u0003251 2018080714L480000503 GV 116.231,52 TL

0370439743 UĞUR AKSOY MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL 01/2013-12/2013 2018091766L3u0006910 2018080714L480000468 GV 13.625,75 TL

0370439743 UĞUR AKSOY MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL 10/2012-10/2012 2018091866L3u0000808 2018080714L480000493 KDV 20.382,93 TL

0370439743 UĞUR AKSOY MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL 11/2012-11/2012 2018091866L3u0006174 2018080714L480000504 KDV 11.102,07 TL

0370439743 UĞUR AKSOY MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL 12/2012-12/2012 2018091766L3u0001734 2018080714L480000448 KDV 16.422,71 TL

0370439743 UĞUR AKSOY MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL 01/2013-01/2013 2018091866L3u0001193 2018080714L480000456 KDV 15.722,92 TL

0370439743 UĞUR AKSOY MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL 10/2012-12/2012 2018091866L3u0000252 2018080714L480000498 VZC 36.685,58 TL

0550589343 ALREEM MOHAMMED A M ALMUHANNAD I ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERRACE MIX C BLOK NO: 69 C İÇ KAPI NO: 101 ESENYURT/İSTANBUL 01/2017-12/2017 2018091766L3u0001038 2018041514L480005441 YİYECEK BEDELİ 12.472,47 TL

0550589343 ALREEM MOHAMMED A M ALMUHANNAD I ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERRACE MIX C BLOK NO: 69 C İÇ KAPI NO: 101 ESENYURT/İSTANBUL 01/2017-12/2017 2018091766L3u0006224 2018080714L480000046 YİYECEK BEDELİ 12.413,67 TL

0550589351 ASMAA MOHAMMED A M ALMUHANNADI ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERRACE MIX C BLOK NO: 69 C İÇ KAPI NO: 140 ESENYURT/İSTANBUL 01/2017-12/2017 2018091766L3u0000855 2018041514L480005443 GMSİ 12.870,62 TL

0550589351 ASMAA MOHAMMED A M ALMUHANNADI ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERRACE MIX C BLOK NO: 69 C İÇ KAPI NO: 140 ESENYURT/İSTANBUL 01/2017-12/2017 2018091866L3u0001779 2018080714L480000052 GMSİ 12.811,82 TL

0880077836 OKTAY ASLAN KİREÇBURNU MAH. SU YOLCU BEKİR SK. NO: 18 İÇ KAPI NO: 1 SARIYER / İSTANBUL 01/2012-12/2012 2021031766L3u0002411 2020111814L480000113 KV 24.835,63 TL

2580617651 ELMİRA ÇİZMELİ FATİH MAH. SARDUNYA 2 SK. AKGÜN APT NO: 4 İÇ KAPI NO: 6 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL 01/2013-12/2013 2019081666L3w0000962 2019081614L4A0003206 ÖUC 15.839,39 TL

2740643496 DAYI OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. CİHANGİR MAH. UYGUN SK. KARDELEN APT. KARDELEN APT. NO: 1 A İÇ KAPI NO: AVCILAR/İSTANBUL 01/2018-12/2018 2019070466L3w0000396 2019062414L4A0001555 KV MTRH ART 15.599,96 TL

2780259694 RAHMİ DEMİR YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL 01/2011-12/2011 2018041866L3w0000159 2018041514L4A0005442 GV 231.660,25 TL

2780259694 RAHMİ DEMİR YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL 12/2011-12/2011 2018041866L3w0000159 2018041514L4A0005449 KDV 24.795,31 TL

2780259694 RAHMİ DEMİR YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL 09/2011-09/2011 2018041766L3w0000269 2018041514L4A0005426 KDV 24.305,80 TL

2780259694 RAHMİ DEMİR YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL 10/2011-10/2011 2018041766L3w0000370 2018041514L4A0005432 KDV 30.087,43 TL

2780259694 RAHMİ DEMİR YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL 11/2011-11/2011 2018041766L3w0001125 2018041514L4A0005444 KDV 34.925,70 TL

2780259694 RAHMİ DEMİR YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL 10/2011-12/2011 2018041866L3w0000376 2018041514L4A0005438 GGV 44.700,39 TL

2780259694 RAHMİ DEMİR YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL 07/2011-09/2011 2018041766L3w0000592 2018041514L4A0005413 GGV 19.591,79 TL

2910519333 ÇAPA PRDKS KAĞ MATBAA ORG. REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ MAH. FIRIN SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 20 AVCILAR/İSTANBUL 01/2013-12/2013 2019081966L3w0000562 2019081614L4A0003344 KV 218.512,06 TL

2910519333 ÇAPA PRDKS KAĞ MATBAA ORG. REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ MAH. FIRIN SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 20 AVCILAR/İSTANBUL 10/2013-12/2013 2019081966L3w0000562 2019081614L4A0003347 KGV 81.660,83 TL

4310171688 ADVİYE GÜNEN AMBARLI MAH. IŞIK SK.NO:7 /2 İÇ KAPI NO:1 AVCILAR İSTANBUL 04/2012-04/2012 2018041666L3y0000049 2018041514L4C0004838 KDV 13.239,48 TL

4370138403 ÜMİT GÜNGÖR HASANPAŞA MAH. RASİMPAŞA SK. ŞEN APT NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY / İSTANBUL 04/2012-04/2012 2019081966L3y0000596 2019081614L4C0003817 KDV 17.552,93 TL

4700577664 TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL 10/2016-10/2016 2019081966L3y0001177 2019081614L4C0003300 KDV 286.814,16 TL

4700577664 TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL 11/2016-11/2016 2019081966L3y0001177 2019081614L4C0003209 KDV 76.908,03 TL

4700577664 TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL 12/2016-12/2016 2019081966L3y0001177 2019081614L4C0003219 KDV 276.823,47 TL

4700577664 TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL 01/2017-01/2017 2019081966L3y0001177 2019081614L4C0003229 KDV 68.322,84 TL

4700577664 TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL 02/2017-02/2017 2019081966L3y0001177 2019081614L4C0003239 KDV 53.054,27 TL

4700577664 TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL 01/2018-12/2018 2019071066L3y0000085 2019062414L4C0001370 KDV MTRH ART 30.319,01 TL

4700577664 TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL 01/2018-12/2018 2019071066L3y0000085 2019062414L4C0001369 KV MTRH ART 16.007,55 TL

4760197191 HAKKI İNCE DENİZKÖŞKLER MAH. DR.SADIK AHMET CAD.N0:21/20 DA:30 AVCILAR/İST. 01/2018-12/2018 2019071066L3y0000186 2019062414L4C0001429 KDV MTRH ART 20.292,13 TL

4980866444 SALİH KAPLAN KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 01/2011-12/2011 2018091866L3y0005165 2018080714L4C0000678 GV 54.691,41 TL

4980866444 SALİH KAPLAN KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 01/2012-03/2012 2018091866L3y0006169 2018080714L4C0000733 GGV 23.238,01 TL

4980866444 SALİH KAPLAN KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 01/2012-01/2012 2018091366L3y0000504 2018080714L4C0000699 KDV 14.007,25 TL

4980866444 SALİH KAPLAN KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 12/2011-12/2011 2018091866L3y0002121 2018080714L4C0000689 KDV 14.832,58 TL

4980866444 SALİH KAPLAN KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 11/2011-11/2011 2018091966L3y0001005 2018080714L4C0000672 KDV 15.304,41 TL

4980866444 SALİH KAPLAN KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 01/2012-03/2012 2018091866L3y0006169 2018080714L4C0000715 GGV 12.149,45 TL

4980866444 SALİH KAPLAN KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 10/2011-12/2011 2018091366L3y0001351 2018080714L4C0000744 GGV 21.576,39 TL

5310884543 CAFER KAYA SÜMER MAH. 25/2 S. 7/4 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 01/2011-12/2011 2018091466L3z0006710 2018080714L4D0001449 GV 40.609,61 TL

5760496531 KONSEPT KİMYEVİ MAD. VE MEDİKAL İNŞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DENİZKÖŞKLER MAH DR SADIK AHMET CAD.MIZRAK SK NO:3/A AVCILAR İSTANBUL 01/2012-12/2012 2018091466L3z0006955 2018080714L4D0000987 VZC 81.401,67 TL

5760496531 KONSEPT KİMYEVİ MAD. VE MEDİKAL İNŞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DENİZKÖŞKLER MAH DR SADIK AHMET CAD.MIZRAK SK NO:3/A AVCILAR İSTANBUL 07/2012-07/2012 2018091466L3z0006621 2018080714L4D0001032 VZC 14.002,66 TL

5760496531 KONSEPT KİMYEVİ MAD. VE MEDİKAL İNŞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DENİZKÖŞKLER MAH DR SADIK AHMET CAD.MIZRAK SK NO:3/A AVCILAR İSTANBUL 09/2012-09/2012 2018091466L3z0010430 2018080714L4D0000989 VZC 16.431,25 TL

5760496531 KONSEPT KİMYEVİ MAD. VE MEDİKAL İNŞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DENİZKÖŞKLER MAH DR SADIK AHMET CAD.MIZRAK SK NO:3/A AVCILAR İSTANBUL 04/2012-06/2012 2018091466L3z0008461 2018080714L4D0001011 VZC 15.597,59 TL

6060315853 MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL 03/2012-03/2012 2018091466L400006248 2018080714L4E0000837 VZC 3.146.525,40 TL

6060315853 MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL 04/2012-04/2012 2018091466L400007421 2018080714L4E0000778 VZC 1.589.080,04 TL

6060315853 MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL 01/2012-12/2012 2018091466L400006687 2018080714L4E0000821 ÖUC 88.000,00 TL