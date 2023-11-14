Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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|PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
|MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL
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|MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL
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|PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
|MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL
|06/2018-06/2018
|KDV
|2023091966T0i0000017
|2023091914T0z0000486
|7.038,89
|0,00
|7.038,89
|7340672781
|PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
|MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|DAMGA VERGİSİ
|2023091966T0i0000017
|2023091914T0z0000457
|181,90
|0,00
|181,90
|7340672781
|PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
|MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|DAMGA VERGİSİ
|2023091966T0i0000017
|2023091914T0z0000476
|19,40
|0,00
|19,40
|Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 10/11/2023 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01930111