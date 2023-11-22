İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ

Güncelleme Tarihi:
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|BOZTEPE MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: ORTAHİSAR TRABZON
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|CEMALEDDİN KILIÇ
|KÜÇÜKKÖY MAH. CUMHURİYET_1 CAD. ADIL BAYRI APT Kapı No:21 Daire No:5 Tel: AYVALIK BALIKESİR
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|KÜÇÜKKÖY MAH. CUMHURİYET_1 CAD. ADIL BAYRI APT Kapı No:21 Daire No:5 Tel: AYVALIK BALIKESİR
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|CEMALEDDİN KILIÇ
|KÜÇÜKKÖY MAH. CUMHURİYET_1 CAD. ADIL BAYRI APT Kapı No:21 Daire No:5 Tel: AYVALIK BALIKESİR
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|4310
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|2023102614JIq0000029
|18.151,71 TL
|0,00 TL
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Sarıgazi Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Sarıgazi Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01935024