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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 00:00

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ
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165029162635983778448YAŞAR BERKSARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL20140320140315152023080266JHn00000032023080214JIm000001635.550,96 TL0,00 TL
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184016249313550230414NAZİRE BOZKIRPARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2007032007031530802023082566JHn00000162023082514JIm00001230,00 TL22.264,91 TL
216063353052165375172EMRAH ÇABUKBÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE2017062017061530802023030166JHo00000092023030114JIn00000790,00 TL64.499,67 TL
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550001252520096445448CEMALEDDİN KILIÇKÜÇÜKKÖY MAH. CUMHURİYET_1 CAD. ADIL BAYRI APT Kapı No:21 Daire No:5 Tel: AYVALIK BALIKESİR201801201812441044102023102666JHr00000062023102614JIq000002446.000,00 TL0,00 TL
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Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Sarıgazi Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Sarıgazi Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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