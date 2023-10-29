İ L A N

İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

FATİH MAHALLESİ 1454 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ KÜÇÜKÇEKMECE STADI TRİBÜN ALTINDA BULUNAN KÜÇÜKÇEKMECE BALIKÇI PAZARINDAKİ 5 ADET DÜKKANIN ÇİĞ VE PİŞMİŞ BALIK, MANAV ÜRÜNLERİ SATIŞ YERİ VE RESTORAN OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İLÇE/MAHALLE PAFTA/PARSEL KİRALANACAK DÜKKANLAR KİRA SÜRESİ (YIL) AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

ŞARTNAME BEDELİ Küçükçekmece/

Fatih Mahallesi 1454/1 3 nolu dükkan 3 5.500,00 TL.+

%20 KDV 5.940,00 TL. 300,00 TL. Küçükçekmece/

Fatih Mahallesi 1454/1 4 nolu dükkan 3 5.500,00 TL.+

%20 KDV 5.940,00 TL. 300,00 TL. Küçükçekmece/

Fatih Mahallesi 1454/1 5 nolu dükkan 3 5.500,00 TL.+

%20 KDV 5.940,00 TL. 300,00 TL. Küçükçekmece/

Fatih Mahallesi 1454/1 6noludükkan 3 5.500,00 TL.+

%20 KDV 5.940,00 TL. 300,00 TL. Küçükçekmece/

Fatih Mahallesi 1454/1 7nolu dükkan 3 5.500,00 TL.+

%20 KDV 5.940,00 TL. 300,00 TL.

Küçükçekmece ilçesi, Fatih Mahallesi 1454 ada 1 parsel üzerindeki Küçükçekmece Stadı tribün altında bulunan Küçükçekmece Balıkçı Pazarındaki 5 adet dükkanın çiğ ve pişmiş balık, manav ürünleri satış yeri ve restoran olarak Belediyemize gelir sağlaması ve hijyenik koşullarda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre (açık teklif usulü) 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. Her dükkânın müracaatı ayrı olup, ihalesi de ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

Gerçek kişi olması halinde;

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek suretiyle),

Genel ve Özel Şartname ile Alındı Makbuzu,

Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından “Okudum, Anladım” yazılarak imzalanmak zorundadır.

Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

İkametgâh belgesi (İhalenin yapılmış olduğu yıla ait),

Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi

Son üç yıl içinde faaliyet gösterdiğine dair Balıkçılar Derneğinden veya Ticaret Odasından alınmış ticaret sicil belgesi,

Daha önce il sınırları dâhilinde Belediyelerin; restoran, balık satış ve manav ürünleri satış dükkanını son 3 (üç) yıl işletmiş olması ve ilgili kurumdan bunu teyiden belgelemesi,

Tüzel Kişi olması halinde;

İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname,

Genel ve Özel Şartname ile Alındı Makbuzu,

Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından “Okudum, Anladım” yazılarak imzalanmak zorundadır.

Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi,

Son üç yıl içinde faaliyet gösterdiğine dair Balıkçılar Derneğinden veya Ticaret Odasından alınmış ticaret sicil belgesi,

Daha önce il sınırları dâhilinde Belediyelerin; restoran, balık satış ve manav ürünleri satış dükkanını son 3 (üç) yıl işletmiş olması ve ilgili kurumdan bunu teyiden belgelemesi,

Kamu Tüzel Kişileri;

Tüzel kişilik adına ihaleyekatılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belge

Ortak katılımhalinde, ortak girişim beyannamesi.

Yukarıda sayılan belgeleri içeren dosyalarını Emlak ve İstimlakMüdürlüğüne14.11.2023 tarihi ihale saatinekadar vermeleri gerekmektedir.

Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir. İhaleye katılacaklar % 3 geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk belgesi ile 14.11.2023 tarihi ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırabilecek olup, bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 300,00 TL‘lik makbuz karşılığı temin edilecektir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale 14.11.2023 tarihinde saat 10,00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonundayapılacaktır.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01917692

