İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ



HASTANEMİZ LABORATUVAR ANA DEPO İHTİYACI 2 KALEM KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1185195

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Cerrahpaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124596135 - 2125292220 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ LABORATUVAR ANA DEPO İHTİYACI 2 KALEM KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Laboratuvar Ana Depo ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler, ilgili deponun yazılı siparişi ( FAKS, elden ile) doğrultusunda pey der pey olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 10 (On) İş Günü içerisinde teslim edilecektir. Bu sözleşme kapsamında çekilecek sipariş maksimum 8'dir.Sipariş üzerine 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- C BLOK-6. KAT İHALE SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesini " yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilerek sunulacaktır.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgenin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur. 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: a)Tıbbi cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki cihazların ve sarfların ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlamış ve ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürünü Var” şeklinde olması gerekmektedir. Tüm İsteklilerin (tedarikçi ya da bayi) ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İsteklilerin yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış barkod numaralarını Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verecektir

b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan cihaz ve sarflar için; üreticinin/ithalatçının/distribütör teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında ise Yeterlik Bilgileri Tablosunda “kapsam dış” olarak belirtilmelidir.

c) Teklif edilen cihazların yaşı, Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alım İşlemleri konulu Genelgesine uygun olacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihleri ve seri numaralarını ait bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verecektir.

d) İstekliler, teklif ettikleri cihazların markasını ve model bilgilerini Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verecektir.

e)Teklif edilen mal yerli malı ise; hangi kalemlerin/kısımların yerli malı olduğu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesine ait bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtecektir 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a) TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: Firmalar şartname maddelerini ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanırken “okudum”, “anladım” şeklinde ibareler kullanılmayacak tüm maddeler detaylı olarak açıklanacaktır. Şartname uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) KATALOG: İstekli firmalar teklif edecekleri ürünlere ait Teknik Şartnamede yer alan teknik kriterleri uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı Orijinal Broşür/katalog verilecek olup tüm dokümanlar Türkçe olacaktır. Orjinal Broşür/katalog/fotoğraf verilmeyen, teknik bilgilerinin bulunmaması veya eksikliği sebebiyle teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilemeyen, Orjinal broşür/Katalogda bulunan teknik bilgileri teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teknik olarak uygun ancak dokümanlarda gösterilemeyen maddeler için üretici veya cihaz yetkili satıcı firması tarafından taahhüt verilecektir. İstenildiğinde idareye sunulacağı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01920467