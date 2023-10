İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

a)Tıbbi cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki cihazların ve sarfların ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlamış ve ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürünü Var” şeklinde olması gerekmektedir. Tüm İsteklilerin (tedarikçi ya da bayi) ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İsteklilerin yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış barkod numaralarını Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verecektir

b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan cihaz ve sarflar için; üreticinin/ithalatçının/distribütör teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında ise Yeterlik Bilgileri Tablosunda “kapsam dış” olarak belirtilmelidir.

c) Teklif edilen cihazların yaşı, Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alım İşlemleri konulu Genelgesine uygun olacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihleri ve seri numaralarını ait bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verecektir.

d) İstekliler, teklif ettikleri cihazların markasını ve model bilgilerini Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verecektir.

e)Teklif edilen mal yerli malı ise; hangi kalemlerin/kısımların yerli malı olduğu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesine ait bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtecektir