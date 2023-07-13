Efekt Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/647207

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Harbiye Mah. Darülbedayi Cad. No:3 Harbiye Şişli/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 455 39 00 - 212 449 51 39 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Efekt Malzemesi Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 46 Kalem Efekt Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şişli ilçesi Harbiye Mahallesine bağlı Cemil Topuzlu açık hava sahnesinin içerisinde bulunan ambar depomuzdur. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır. İdarenin Şişli İlçesi Harbiye Mahallesi'ne bağlı Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin içerisinde bulunan ambar deposuna en geç 120 gün içerisinde malzemelerin tamamı teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.08.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İstekliler, Birim Fiyat Teklif Cetveli listesinde yer alan;

Sıra Numarası 4 CONDENSER MİKROFON

Sıra Numarası 7 HEADSET ARA KABLOSU

Sıra Numarası 14 MİNYATÜR ALIN MİKROFONU

Sıra Numarası 17 SES KARTI

Sıra Numarası 20 DİJİTAL SES MİKSERİ

Sıra Numarası 21 GİMBAL

Sıra Numarası 22 HARDCASE

Sıra Numarası 23 HDMI EXTENDER

Sıra Numarası 24 HİBRİT SPOT

Sıra Numarası 25 IŞIK KONTROL MASASI

Sıra Numarası 26 KAMERA

Sıra Numarası 27 LİNE ARRAY HOPARLÖR

Sıra Numarası 29 PROJEKSİYON CİHAZI, LASER

Sıra Numarası 31 TELSİZ MİKROFON

Sıra Numarası 32 VİDEO KONTROL ÜNİTESİ

Sıra Numarası 33 VİDEO MONTAJ SETİ

Sıra Numarası 34 AMPLİFİKATÖR

Sıra Numarası 35 KURU BUZ MAKİNESİ

Sıra Numarası 36 VİDEO MONTAJ YAZILIMI

Sıra Numarası 37 VİDEO OYNATMA YAZILIMI

Sıra Numarası 39 WİFI EXTENDER, HDMI

Sıra Numarası 40 ÇUBUK LED BOYAMA

Sıra Numarası 41 KONTRBAS 4/4

Sıra Numarası 45 GÜÇ ÜNİTESİ (POWER SUPPLY)

Sıra Numarası 46 SES KONTROL ÜİTESİ

mallarına ait Marka / Model bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Yeterlik bilgileri tablosunda Marka / Model bilgilerini beyan etmeyen istekliler ile İdari şartnamenin 36.1. ve 36.1.1. maddeleri kapsamında sunulan Marka/Model bilgilerinin, teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlamadığı tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın yukarıda belirtilen yeterlik kriterlerini sağlayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Her türlü efekt (ses ve görüntü) sistemi malzemeleri, ışık, elektrik ürünleri satışı işlerini ayrı ayrı veya birlikte yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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