İSTANBUL ANADOLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/159 Esas

KARAR NO : 2023/249

Davacı Mehmet Sait Yıldırım tarafından Davalı Deniz Dorbek Koçak aleyhine mahkememizde açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile, a-)İstanbul ile Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu mh140037 parselde A3 BLOK 12 nolu bağımsız bölümündavalı adına kayıtlı 1/2 hissenin iptali ile davacı adına KAYIT VE TESCİLİNE,

b-)Mahkememiz kısa kararından bir örneğinin ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine,

2-Davacının bu dava sebebiyle yaptığı toplam yargılama gideri 3.984,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Alınması gereken 102.465,00 TL karar harcından peşin alınan 1.707,75 TL ve 23.908,90 TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye 76.848,75 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

4-Peşin harç 1.707,75 TL ve tamamlama harcı 23.908,50 TL ve 80,70 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 25.696,95 TL'nin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesaplanan 168.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdanalınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Taraflarca yatırılan gider avansının bakiye kısmının karar kesinleştiğinde 6100 sayılı HMK'nun 333 maddesi uyarınca taraflara iadesine,

Dair, davacı asil yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde dilekçe ile başvurulacak İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 20/06/2023

Mahkememiz dosyasında verilen 20/06/2023 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/01/2024

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