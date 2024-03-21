İSTANBUL ANADOLU 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/78

KARAR NO : 2023/663

Davacı Mehmet Tekin tarafından davalı Mariana Aura aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/78 Esas ve 2023/663 Karar sayılı kararı ile;

1-Davanın KABULÜ ile GÜMÜŞHANE İli, ŞİRAN İlçesi, KARACA Köyü/mah. Cilt 1, hane 202 BSN:5 'de nüfusa kayıtlı, ABDULLAH ve ZİKRİYE'den olma, 15/01/1971 doğumlu davacı MEHMET TEKİN (T.C:16031150850) ile aynı hanede kayıtlı davalı MARİANA AURA (ROMANYA UYRUKLU )'nın BOŞANMALARINA,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan89,95 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

3-Davacı yanca yapılan 116 TL yargılama giderinin (harç, müzekkere ve tebligat masrafı) davalıdan tahsili ile davacıya ÖDENMESİNE,

4-Davacı tarafça yatırılan gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde davacıya ödenmesine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı verilen kararın istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, MAHKEME KARARI TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur. 17/10/2023.

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