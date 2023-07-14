İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2023/96

Davacı DEĞER AKSOY ve Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İsemli ) davası nedeniyle;

Davacı, Batman ili, Kozluk ilçesi, Yanıkkaya mahallesi/ köyü Cilt no;57 Hane No;37 BSN 50 de kayıtlı, 18********4 Vatandaşlık Numaralı, Ramazan ve Nisbetoğlu, 11/11/1983 Kozluk doğumlu, DEĞER AKSOY'UN"DEĞER '' olan isminin "ALİ '' olarak değiştirilmesine ve nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, karar verilmiştir. İlan Olunur.

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