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İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/752 Esas

KARAR NO : 2023/96
Davacı DEĞER AKSOY ve Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İsemli ) davası nedeniyle;
Davacı, Batman ili, Kozluk ilçesi, Yanıkkaya mahallesi/ köyü Cilt no;57 Hane No;37 BSN 50 de kayıtlı, 18********4 Vatandaşlık Numaralı, Ramazan ve Nisbetoğlu, 11/11/1983 Kozluk doğumlu, DEĞER AKSOY'UN"DEĞER '' olan isminin "ALİ '' olarak değiştirilmesine ve nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, karar verilmiştir. İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01859010

 

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#Basın No ILN01859010#İlangovtr