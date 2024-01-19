İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/197 Esas

KARAR NO : 2023/403

Davacı BORA İNCEİŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hamidiye Mah/Köyünde nüfusa kayıtlı, Mehmet Salahattin ve Nurten oğlu, 02/03/1980 İstanbul doğumlu Bora İnceiş'in nüfus kayıtlarında "BORA" olan adının "ÇAĞLA" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/01/2024

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