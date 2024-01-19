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İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/197 Esas
KARAR NO : 2023/403
Davacı BORA İNCEİŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hamidiye Mah/Köyünde nüfusa kayıtlı, Mehmet Salahattin ve Nurten oğlu, 02/03/1980 İstanbul doğumlu Bora İnceiş'in nüfus kayıtlarında "BORA" olan adının "ÇAĞLA" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/01/2024
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