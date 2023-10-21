ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/17

KARAR NO : 2020/194

Davacı T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mahmud Berhum aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Mahmud Berhum'un adresine tebligat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen adresi tespit olunamadığından Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 26/06/2020 tarih ve 2019/17 Esas 2020/194 Karar sayılı ilamı ile ;

1-Davanın KABULÜ ile, 9.200,00 TL maddi tazminatın 15/01/2017 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken harç 628,45 TL olup, davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan toplam 2.074,20 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı dosyada kendisini vekil ile temsil ettirmiş olup, karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca, 3.400,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafça dosyaya yatırılmış olup da kullanılmayan gider avansının, kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, davacı taraf yönünden 6100 sayılı 341/2 maddesi gereğince kesin, davalı taraf yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 18/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01913212