İLANEN TEBLİGATTIR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 238.MADDESİ GEREĞİNCE

PARA CEZASI VE EK TAHAKKUK KARARLARI



Müdürlüğümüzce muhtelif nedenlerle tanzim edilen aşağıda belirtilen muhtelif tarih ve sayılı Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

Karara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242.maddesi gereği itiraz hakkı mevcut olup, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bölge Müdürlüğümüze itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş sayılır.Söz konusu ceza kararları muhteviyatı amme alacağı kesinleştikten sonra süresi içinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi çerçevesinde ilanen tebliğ yoluna gidilmesi ve kişi hakkında malvarlığı (adına kayıtlı otomobil, banka hesabı, gayrimenkul gibi) araştırması yoluna gidilmesi ve 6183 Sayılı Yasanın 54 ve müteakip maddeleri çerçevesinde cebren tahsil yoluna gidilmesi hükümleri uyarınca;

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Ceza Karar No Karar Tarihi Ünvan Toplam Tutar 23220700CK000080 09.08.2023 JOELL DOMENIQU BUDDE 318488,06 23220700CK000026 27.03.2023 NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV 37266,22 23220700CK000025 27.03.2023 MIHAIL KIRILOV DZHAMBAZOV 203857,37 23220700CK000022 27.03.2023 NIKOLAY LYUDMILOV LYUTSKANOV 37266,22 23220700CK000016 02.02.2023 SANJA TOHOLJ 363298,48 23220700CK000015 02.02.2023 REINHARD REISENER 71703,65 23220700CK000012 02.02.2023 TAYFUR UNAL 47802,43 22220700CK000123 13.12.2022 Muzaffer BOZKAN 59753,04 22220700CK000122 13.12.2022 Semsettin OGE 239012,16 22220700CK000121 13.12.2022 Pieterjann MEKERLEVANREETH 84693,20 22220700CK000120 13.12.2022 MUEBERRA USAK 33877,28 22220700CK000119 13.12.2022 Kenan CILINGIR 40162,46 22220700CK000117 13.12.2022 Apostolia GALANIKA 318682,88 22220700CK000116 13.12.2022 Elif ASLAN 39835,36 22220700CK000115 13.12.2022 Evangelos GERASIMOU 27101,82 22220700CK000114 13.12.2022 İlias KARAFYLLIDIS 27101,82 22220700CK000113 13.12.2022 Evangelos PAPADOPOULOS 16938,64 22220700CK000108 05.12.2022 Necla ERDEM 28877,28 22220700CK000107 05.12.2022 Riccardo ALBORGHETTİ 12335,91 22220700CK000104 13.12.2022 Satvet Onur ERTURKMEN 597530,40 17220700CK000081 18.10.2017 RAYCHO HANDZHIEV 1556,85 17220700CK000079 18.08.2017 VLADIMIR PETROV 5220,75 17220700CK000074 18.08.2017 IVAN MIRCHEV 4618,35 17220700CK000063 28.07.2017 NİKOLA NİKOLOV 11045,88 17CK22070035 19.01.2017 RAFIZ SACIPI 94028,85 17CK22070010 03.01.2017 IOANNIS THEODORIDIS 9468,40 17CK22070020 06.01.2017 GAINTATZIS DIMITRIOS 13863,13 17CK22070015 03.01.2017 MITKO ASENOV MECHEV 14278,46 17CK22070012 03.01.2017 STYLIANOS BOUKOUVALAS 14202,60 17CK22070032 06.01.2017 ASEN EMİLOV 47885,06 17CK2207002 03.01.2017 ALEXANDROS LEKAS 6805,41 17CK22070016 03.01.2017 IOANNIS KOUTSIOUMPAS 23290,05 17CK22070030 06.01.2017 DANAIL ALEKSANDROV SAVOV 40919,96 17CK22070014 03.01.2017 EPAMEINONDAS PAPADOPOULOS 4556,67 17CK22070029 06.01.2017 OLGA DIMITROVA 13059,56 17CK22070018 06.01.2017 SEVDIE KYOSEVA 21940,07 17CK2207003 03.01.2017 IOANNIS ZGOUROS 7693,10 17CK22070024 06.01.2017 AYHAN ÖZDEMİR 10099,40 17CK2207004 03.01.2017 NIKOLAOS GIAGKOULAS 8284,85 17CK22070022 06.01.2017 KYRIAKOS EFTHMIOV 22735,53 17CK2207006 03.01.2017 SIMEON LAZAROV 55720,80 17CK22070021 06.01.2017 PETROS ALEXOUDIS 6654,30 17CK2207001 03.01.2017 ERMIONI KYRKOU 8284,85 17CK22070017 03.01.2017 MICHAIL VAKALOPOULOS 20517,43 16CK220700101 21.12.2016 SEZER USLU 11090,50 16CK22070090 20.12.2016 STAVROS MEIMARIDIS 6509,53 16CK220700102 21.12.2016 GEORGİ SHOPSKI 3187,00 16CK22070095 20.12.2016 NİKOLAY OARVENYAKOV 19154,10 16CK22070094 20.12.2016 ELEFTHERIOS POULOUPATIS 7278,83 16CK220700105 21.12.2016 MILYO SHTEREV 39178,69 16CK22070093 20.12.2016 GREGORY MICHEL CSOMOR 9172,52 16CK22070097 20.12.2016 STAMATIOS DOULIS 6454,00 16CK22070096 16.06.2017 HARUN GÜME 9035,91 16CK220700100 20.12.2016 IVAYLO OGNYANOV DAMYANOV 11755,93 16CK22070092 20.12.2016 DIMITRIOS TSIFTSIS 6805,42 16CK22070099 20.12.2016 LUTZ KIRSCHKE 40049,33 16CK22070076 06.12.2016 CONSTANTIN FEIGHEL 8872,40 16CK22070081 12.12.2016 IOANNIS ZARAS 9764,29 16CK22070084 12.12.2016 LIDIYA KASABOVA 18299,33 16CK22070067 22.11.2016 NELİ KOLEVA 49907,25 16CK22070074 06.12.2016 FERNAND KITOKA 6654,30 16CK22070086 12.12.2016 APOSTOLOS BAKIRTSIZ 3434,50 16CK22070083 12.12.2016 ARİSTOTALİS MINOUDIS 23507,22 16CK22070073 06.12.2016 FREDERIC KITOKA 7208,80 16CK22070080 12.12.2016 GEORGİOS CHRISTOU 6213,64 16CK22070082 12.12.2016 TINKO GEORGIEV 9981,45 16CK22070077 06.12.2016 ALEXANDRA KANELLOPOULOU 8284,85 16CK22070075 06.12.2016 IONEL CONSTANTIN 7208,80 16CK22070087 21.11.2017 FEYYAZ ÖZTÜRK 11941,25 16CK22070072 06.12.2016 THOMAS CSOMOR 9764,29 16CK22070061 03.11.2016 EMİN HASAN 28731,04 16CK22070053 27.10.2016 TAİR NAZIF 29601,08 16CK22070054 27.10.2016 DZHEMAL VELİ 13863,13 16CK22070056 28.10.2016 FILIP YORDANOV 6654,60 16CK22070049 27.10.2016 SEBAYDIN BAALIYEV 48755,70 16CK22070055 28.10.2016 AMED MITEV 9981,45 Karar No Karar Tarihi Ünvan Toplam Tutar 23220700ET000029 09.08.2023 JOELL DOMENIQUE BUDDE 1273952,25 23220700ET000019 27.03.2023 MIHAIL KIRILOV DZHAMBAZOV 815429,47 23220700ET000018 27.03.2023 NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV 149064,86 23220700ET000017 27.03.2023 NIKOLAY LYUDMILOV LYUTSKANOV 149064,86 23220700ET000010 02.02.2023 SANJA TOHOLJ 1453193,93 23220700ET000009 02.02.2023 REINHARD REISENER 286814,59 23220700ET000007 02.02.2023 TAYFUR UNAL 191209,73 22220700ET000017 13.12.2022 RICCARDO ALBORGHETTI 49343,62 22220700ET000016 13.12.2022 NECLA ERDEM 115509,12 22220700ET000013 13.12.2022 SATVET ONUR ERTURKMEN 2390121,60 22220700ET000012 13.12.2022 MUZAFFER BOZKAN 239012,16 22220700ET000011 13.12.2022 SEMSETTIN OGE 956048,64 22220700ET000010 13.12.2022 PIETERJANN MEKERLEVANREETH 338772,80 22220700ET000009 13.12.2022 MUEBERRA USAK 135509,12 22220700ET000008 13.12.2022 KENAN CILINGIR 160649,82 22220700ET000006 13.12.2022 APOSTOLIA GALANIKA 1274731,52 22220700ET000005 13.12.2022 Elif ASLAN 159341,44 22220700ET000004 13.12.2022 Evangelos GERASIMOU 108407,30 22220700ET000003 13.12.2022 ILIAS KARAFYLLIDIS 108407,30 22220700ET000002 13.12.2022 Evangelos PAPADOPOULOS 67754,56 17220700ET000020 21.11.2017 FEYYAZ ÖZTÜRK 47765,00 17220700ET000019 25.08.2017 VLADIMIR PETROV 20882,99 17220700ET000016 24.08.2017 IVAN MIRCHEV 18473,41 17220700ET000015 22.08.2017 RAYCHO HANDZHIEV 6227,39 17220700ET000012 28.07.2017 NİKOLA NİKOLOV 44183,53 17220700ET000008 16.06.2017 Harun GÜME 36143,64

#ilangovtr Basın no ILN01948105