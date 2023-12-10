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İLANEN TEBLİGATTIR

İLANEN TEBLİGATTIR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 00:00

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İLANEN TEBLİGATTIR
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 238.MADDESİ GEREĞİNCE
PARA CEZASI VE EK TAHAKKUK KARARLARI


Müdürlüğümüzce muhtelif nedenlerle tanzim edilen   aşağıda belirtilen muhtelif tarih ve sayılı Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden Müdürlüğümüze iade edilmiştir. 
Karara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242.maddesi gereği itiraz hakkı mevcut olup, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bölge Müdürlüğümüze itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş sayılır.Söz konusu ceza kararları muhteviyatı amme alacağı kesinleştikten sonra süresi içinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi çerçevesinde ilanen tebliğ yoluna gidilmesi ve kişi hakkında malvarlığı (adına kayıtlı otomobil, banka hesabı, gayrimenkul gibi) araştırması yoluna gidilmesi ve 6183 Sayılı Yasanın 54 ve müteakip maddeleri çerçevesinde cebren tahsil yoluna gidilmesi hükümleri uyarınca;
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Ceza Karar NoKarar TarihiÜnvanToplam Tutar
23220700CK00008009.08.2023JOELL DOMENIQU BUDDE318488,06
23220700CK00002627.03.2023NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV37266,22
23220700CK00002527.03.2023MIHAIL KIRILOV DZHAMBAZOV203857,37
23220700CK00002227.03.2023NIKOLAY LYUDMILOV LYUTSKANOV37266,22
23220700CK00001602.02.2023SANJA TOHOLJ363298,48
23220700CK00001502.02.2023REINHARD REISENER71703,65
23220700CK00001202.02.2023TAYFUR UNAL47802,43
22220700CK00012313.12.2022Muzaffer BOZKAN59753,04
22220700CK00012213.12.2022Semsettin OGE239012,16
22220700CK00012113.12.2022Pieterjann MEKERLEVANREETH84693,20
22220700CK00012013.12.2022MUEBERRA USAK33877,28
22220700CK00011913.12.2022Kenan CILINGIR40162,46
22220700CK00011713.12.2022Apostolia GALANIKA318682,88
22220700CK00011613.12.2022Elif ASLAN39835,36
22220700CK00011513.12.2022Evangelos GERASIMOU27101,82
22220700CK00011413.12.2022İlias KARAFYLLIDIS27101,82
22220700CK00011313.12.2022Evangelos PAPADOPOULOS16938,64
22220700CK00010805.12.2022Necla ERDEM28877,28
22220700CK00010705.12.2022Riccardo ALBORGHETTİ12335,91
22220700CK00010413.12.2022Satvet Onur ERTURKMEN597530,40
17220700CK00008118.10.2017RAYCHO HANDZHIEV1556,85
17220700CK00007918.08.2017VLADIMIR PETROV5220,75
17220700CK00007418.08.2017IVAN MIRCHEV4618,35
17220700CK00006328.07.2017NİKOLA NİKOLOV11045,88
17CK2207003519.01.2017RAFIZ SACIPI94028,85
17CK2207001003.01.2017IOANNIS THEODORIDIS9468,40
17CK2207002006.01.2017GAINTATZIS DIMITRIOS13863,13
17CK2207001503.01.2017MITKO ASENOV MECHEV14278,46
17CK2207001203.01.2017STYLIANOS BOUKOUVALAS14202,60
17CK2207003206.01.2017ASEN EMİLOV47885,06
17CK220700203.01.2017ALEXANDROS LEKAS6805,41
17CK2207001603.01.2017IOANNIS KOUTSIOUMPAS23290,05
17CK2207003006.01.2017DANAIL ALEKSANDROV SAVOV40919,96
17CK2207001403.01.2017EPAMEINONDAS PAPADOPOULOS4556,67
17CK2207002906.01.2017OLGA DIMITROVA13059,56
17CK2207001806.01.2017SEVDIE KYOSEVA21940,07
17CK220700303.01.2017IOANNIS ZGOUROS7693,10
17CK2207002406.01.2017AYHAN ÖZDEMİR10099,40
17CK220700403.01.2017NIKOLAOS GIAGKOULAS8284,85
17CK2207002206.01.2017KYRIAKOS EFTHMIOV22735,53
17CK220700603.01.2017SIMEON LAZAROV55720,80
17CK2207002106.01.2017PETROS ALEXOUDIS6654,30
17CK220700103.01.2017ERMIONI KYRKOU8284,85
17CK2207001703.01.2017MICHAIL VAKALOPOULOS20517,43
16CK22070010121.12.2016SEZER USLU11090,50
16CK2207009020.12.2016STAVROS MEIMARIDIS6509,53
16CK22070010221.12.2016GEORGİ SHOPSKI3187,00
16CK2207009520.12.2016NİKOLAY OARVENYAKOV19154,10
16CK2207009420.12.2016ELEFTHERIOS POULOUPATIS7278,83
16CK22070010521.12.2016MILYO SHTEREV39178,69
16CK2207009320.12.2016GREGORY MICHEL CSOMOR9172,52
16CK2207009720.12.2016STAMATIOS DOULIS6454,00
16CK2207009616.06.2017HARUN GÜME9035,91
16CK22070010020.12.2016IVAYLO OGNYANOV DAMYANOV11755,93
16CK2207009220.12.2016DIMITRIOS TSIFTSIS6805,42
16CK2207009920.12.2016LUTZ KIRSCHKE40049,33
16CK2207007606.12.2016CONSTANTIN FEIGHEL8872,40
16CK2207008112.12.2016IOANNIS ZARAS9764,29
16CK2207008412.12.2016LIDIYA KASABOVA18299,33
16CK2207006722.11.2016NELİ KOLEVA49907,25
16CK2207007406.12.2016FERNAND KITOKA6654,30
16CK2207008612.12.2016APOSTOLOS BAKIRTSIZ3434,50
16CK2207008312.12.2016ARİSTOTALİS MINOUDIS23507,22
16CK2207007306.12.2016FREDERIC KITOKA7208,80
16CK2207008012.12.2016GEORGİOS CHRISTOU6213,64
16CK2207008212.12.2016TINKO GEORGIEV9981,45
16CK2207007706.12.2016ALEXANDRA KANELLOPOULOU8284,85
16CK2207007506.12.2016IONEL CONSTANTIN7208,80
16CK2207008721.11.2017FEYYAZ ÖZTÜRK11941,25
16CK2207007206.12.2016THOMAS CSOMOR9764,29
16CK2207006103.11.2016EMİN HASAN28731,04
16CK2207005327.10.2016TAİR NAZIF29601,08
16CK2207005427.10.2016DZHEMAL VELİ13863,13
16CK2207005628.10.2016FILIP YORDANOV6654,60
16CK2207004927.10.2016SEBAYDIN BAALIYEV48755,70
16CK2207005528.10.2016AMED MITEV9981,45
 Karar NoKarar TarihiÜnvanToplam Tutar 
 23220700ET00002909.08.2023JOELL DOMENIQUE BUDDE1273952,25 
 23220700ET00001927.03.2023MIHAIL KIRILOV DZHAMBAZOV815429,47 
 23220700ET00001827.03.2023 NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV149064,86 
 23220700ET00001727.03.2023NIKOLAY LYUDMILOV LYUTSKANOV149064,86 
 23220700ET00001002.02.2023SANJA TOHOLJ1453193,93 
 23220700ET00000902.02.2023REINHARD REISENER286814,59 
 23220700ET00000702.02.2023TAYFUR UNAL191209,73 
 22220700ET00001713.12.2022RICCARDO ALBORGHETTI49343,62 
 22220700ET00001613.12.2022NECLA ERDEM115509,12 
 22220700ET00001313.12.2022SATVET ONUR ERTURKMEN2390121,60 
 22220700ET00001213.12.2022MUZAFFER BOZKAN239012,16 
 22220700ET00001113.12.2022SEMSETTIN OGE956048,64 
 22220700ET00001013.12.2022PIETERJANN  MEKERLEVANREETH338772,80 
 22220700ET00000913.12.2022MUEBERRA USAK135509,12 
 22220700ET00000813.12.2022KENAN CILINGIR160649,82 
 22220700ET00000613.12.2022APOSTOLIA GALANIKA1274731,52 
 22220700ET00000513.12.2022Elif ASLAN159341,44 
 22220700ET00000413.12.2022Evangelos GERASIMOU108407,30 
 22220700ET00000313.12.2022ILIAS KARAFYLLIDIS108407,30 
 22220700ET00000213.12.2022Evangelos PAPADOPOULOS67754,56 
 17220700ET00002021.11.2017FEYYAZ ÖZTÜRK47765,00 
 17220700ET00001925.08.2017VLADIMIR PETROV20882,99 
 17220700ET00001624.08.2017IVAN MIRCHEV18473,41 
 17220700ET00001522.08.2017RAYCHO HANDZHIEV6227,39 
 17220700ET00001228.07.2017NİKOLA NİKOLOV44183,53 
 17220700ET00000816.06.2017Harun GÜME36143,64 

#ilangovtr Basın no ILN01948105

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#Basın No ILN01948105#İlangovtr