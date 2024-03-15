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İLAN T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/133 Esas
DAVALILAR İHD İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- Bahçelievler Mahallesi 114. Sokak No:15/7 63100 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı Uşak Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce tespit edilen ticaret siciline kayıtlı işyeri adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve sicile kayıtlı adresinizdeki binanın yıkılmış olması ve bahse konu adresin boş arsa durumunda olması nedeniyle TK 35. Maddesine göre tebligat da yapılamadığından bahisle dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön inceleme duruşma günü: 21/05/2024 günü saat 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekile temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K'nun 147. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi ve ön inceleme duruma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02003405

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#ILN02003405#İlangovtr