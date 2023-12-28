İLAN T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

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T.C.

ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/56 Esas

DAVALI : BIRGÜL AKYÜZ

Davacı Dursun Akyüz tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından öninceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Öninceleme duruşma günü: 14/02/2024 günü saat: 11:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu öninceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01959805