İLAN T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce mirasçı Alibaba YÜCEL ( 337******46) dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa Hüseyin YÜCEL tarafından düzenlenmiş 02/08/2021 tarihli 03447 yevmiye numaralı vasiyetnamesinde; " Vefatımda halinde sahibi bulunduğum ya da bulunacağım Tunceli ili Merkez ilçesi Atatürk mahallesi hudutları dahilinde bulunana ve dava konusu olan ilerde tapusu çıkacak taşınmazlarım üzerinde yapılacak inşaat sonucu oluşacak taşınmazlarımdan 3 adet daireyi kızım 184***36 T.C. kimlik nolu Narin KAYA'ya, 3 adet daire kızım 353***26 TC kimlik nolu Gülüzar ÖZALP'e, 3 adet daire kızım 470***92 TC kimlik nolu kızım Kibar DUMAN'a, 3 adet daire eşim 336****54 T.C. kimlik nolu Sakine YÜCEL'e miras olarak bırakıyorum. Üçer adet daireyi kendi adlarına kayıt ve tescil ettirmelerini vasiyet ediyorum. Yine eşim Sakine YÜCEL'in 3 adet daireyi ölünceye kadar kullanmasını ve eşimin vefatından sonra eşime bıraktığım bu üç daire oğlum Süleyman YÜCEL, oğlum Musa YÜCEL, oğlum Alibaba YÜCEL'in eşi 334****78 TC kimlik nolu Nezaket YÜCEL, Devrim YÜCEL'in oğlu 672****12 TC kimlik nolu torunum Özgür Deniz YÜCEL, oğlum Taylan YÜCEL ve oğlum Cihan YÜCEL arasında eşit şekilde paylaşılmasını vasiyet ediyorum. Eşimin benden önce ölmesi halinde eşimin ölünceye kadar kullanmasını vasiyet ettiğim dairelerin de yine Süleyman YÜCEL, Musa YÜCEL, Alibaba YÜCEL, oğlum Devrim YÜCEL'in oğlu torunum Özgür Deniz YÜCEL, Taylan YÜCEL ve Cihan YÜCEL arasında eşit paylaşılmasını vasiyet ediyorum. Ayrıca yukarıda 12 adet daire dışında kalan bilumum gayrimenkullerim ile sahibi bulunduğum ya da bulunacağım Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde bulunan bilumum menkul ve gayrimenkullerim ve Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde bulunan bilumum bankalardaki vadeli ya da vadesiz tüm mevduatlarımın oğlum 337***82 TC kimlik nolu Süleyman YÜCEL'e, oğlum Alibaba YÜCEL'in eşi 334****78 TC kimlik nolu Nezaket YÜCEL'e, oğlum 336****34 TC kimlik nolu Musa YÜCEL'e,olum 336***20 TC kimlik nolu Devrim YÜCEL'in oğlu 672***12 TC kimlik nolu Özgür Deniz YÜCEL'e, oğlum 336***94 TC kimlik nolu Taylan YÜCEL'e ve olum 335****82 TC kimlik nolu Cihan YÜCEL'e kalmasını kendi aralarında eşit şekilde paylaşmalarını vefatımdan sonra miras olarak kalacak gayrimenkullerimi eşit şekilde tapuda kendi adlarına tescil ettirmelerini vasiyet ediyorum." şeklinde düzenlemiş olduğu vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere Durusma Günü: 13/09/2023 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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