İLAN

T.C. TEKİRDAĞ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/500 Esas

DAVALI : ARZU KAYA Bodaç Ky. Devrek 9980 Gökçebey/ ZONGULDAK

Yapılan tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden davalı Arzu Kaya'ya tahkikat duruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK'nın 147. maddesinde tebligat zarfında belirtilen tarihte tahkikat yargılama duruşması ve sonrasında sözlü yargılama yapılacaktır. 27/06/2024 GÜNÜ SAAT: 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, geçerli bir mazeretiniz bulunmadan hazır bulunmadığınız takdirde vekille temsil ettirmediğiniz taktirdeduruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği, davalı ARZU KAYA'ya iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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