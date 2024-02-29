İLAN T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/406 Esas

DAVALI: 1- MÜCAHİT OCAK

Davacı Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Tarafından davalılar Mücahit Ocak vd. aleyhine açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında, davaya konu Mersin, Erdemli, Tömük mah., 264 ada 4 parsel, 264 ada 10 parsel ve Mersin, Tarsus, Hürriyet mah., 4604 ada 1 parsel, F blok, kat:2 11 no'lu bağımsız bölüm sayılı taşınmazların satışının muvazaalı olduğunu, davalı borçlunun devrettiği taşınmazlar ile ilgili, söz konusu devirlere ilişkin tasarrufların tapu tashihine mahal olmadan iptalini, tasarruflara konu taşınmazların cebri icra yolu ile İstanbul 29. İcra Dairesi 2019/14520 E. ve Mersin 5. İcra Dairesi 2022/6568 E. sayılı dosyalarında olan alacaklarını karşılayacak miktarda dava konusu tasarruflardan sonra konulan haciz ve ipoteklerden önce gelmek üzere haciz ve satışını, haciz ve satış mümkün değil ise, davalıların tazminata mahkum edilmesini, taşınmazların davalılar mülkiyetinde bulunmaması halinde, davanın tazminat talebi olarak değerlendirilerek tazminata mahkum edilmesini, davalıların mal varlığı üzerine İstanbul 29. İcra Dairesi 2019/14520 E. ve Mersin 5. İcra Dairesi 2022/6568 E. sayılı dosyalarından alacaklarına yeter derecede ihtiyati haczini Yargılama masraflarının davalılar üzerine bırakılmasına ve lehimize ve nispi vekalet ücretinin takdirine karar verilmesini talep etmiştir. Davalılardan Mücahit Ocak'a dava dilekçesinin tebliğ, için tebligat çıkartılmış olup, taşındı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma günü: 19/03/2024 günü saat 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,Mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verileceği hususları ihtar olunur. İşbu tebliğ zarfında dava dilekçesi bulunmaktadır. 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. Mad., göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129.mad. hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur. Tensip zaptı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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