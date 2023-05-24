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İLAN T.C. SALİHLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. SALİHLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/108 Esas

Komşuları Mersindere Mah. 133 Ada 1 Parsel, 133 Ada 2 Parsel, 230 Ada 1 Parsel -orman parseli-, 3367 sayılı Kanun uygulama alanı arasında kalan tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmaz için davacılar Leyla Bayraktar ve Recep Bayraktar tarafından tapu iptal ve tescil davası açılmış olup; söz konusu dava ile ilgili Türk Medeni Kanunu md. 713'de belirtilen koşulların oluşmadığını ileri sürenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına itirazda bulunması gerektiği hususu ihtaren ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01833092

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#Basın No ILN01833092#İlangovtr