İLAN T.C. SALİHLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Komşuları Mersindere Mah. 133 Ada 1 Parsel, 133 Ada 2 Parsel, 230 Ada 1 Parsel -orman parseli-, 3367 sayılı Kanun uygulama alanı arasında kalan tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmaz için davacılar Leyla Bayraktar ve Recep Bayraktar tarafından tapu iptal ve tescil davası açılmış olup; söz konusu dava ile ilgili Türk Medeni Kanunu md. 713'de belirtilen koşulların oluşmadığını ileri sürenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına itirazda bulunması gerektiği hususu ihtaren ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01833092